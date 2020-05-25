Pescadores desaparecem no mar de Vila Velha após barco ficar à deriva

Fernando Sassemburg Zioto, de 39 anos, e o amigo André de Assis, que não teve idade divulgada, estão desaparecidos Crédito: Acervo pessoal

Dois pescadores desapareceram na manhã do último sábado (23) após o motor do barco em que estavam parar de funcionar, quando eles passavam pela região de Vila Velha . O Corpo de Bombeiros e a Capitania dos Portos ainda fazem buscas na região. Já a família dos desaparecidos, alugou um barco nesta segunda-feira (25) para ajudar na procura. Porém, até agora, os pescadores e a embarcação não foram localizados.

Fernando Sassemburg Zioto, de 39 anos, e o amigo André de Assis, que não teve idade divulgada, saíram para pescar na Praia de Manguinhos, na Serra, na madrugada do último sábado (23). Por volta das 10 horas, Fernando ligou para a mulher pedindo socorro.

"Ele falou para eu pedir socorro ao Corpo de Bombeiros, porque ele estava com a embarcação à deriva. Porque o motor que ele usa no barco tinha parado de funcionar e que o reserva, por incrível que pareça, também tinha parado de funcionar", contou Emanuelle Zioto, em entrevista para a TV Gazeta, no Bom dia Espírito Santo desta segunda-feira (25).

Emanuelle entrou em contato com o Copo de Bombeiros e com a Capitania dos Portos. Ela foi avisada que a Marinha começou a fazer buscas, mas os dois amigos não foram encontrados. A última localização dos pescadores foi na Praia de Itaparica, em Vila Velha. Mesmo em alto-mar, Fernando conseguiu identificar a localização e avisou à mulher, que passou a localização para a Marinha. O helicóptero do Notaer também ajudou nas buscas e sobrevoou a região.

"O apelo que eu faço é: quem souber de alguma coisa, puder ajudar, barco de pesca que esteja no mar, que vejam a embarcação de alumínio, de aproximadamente cinco metros, tem somente os dois lá dentro, ela é registrada, tem nome na lateral escrito 'os mocofaias', que alguém possa me dar um sinal, (para) ir atrás, continuar com as buscas, porque vivo eu sei que ele está", disse.

DESAPARECIDO NÃO COSTUMAVA IR PARA ALTO-MAR

Ela completou que o marido tinha costume de pescar em lagoa e que foi poucas vezes para alto-mar. Fernando e André trabalham como motoristas de Transcol.

"Ele tem costume de pescar mais em lagoa. Em mar aberto, foram poucas vezes, essa eu acho que é a terceira ou quarta vez que ele vai. E nunca foi tão longe. Porém, como ele perdeu os dois motores, ele ficou à deriva e o mar foi levando", disse.

"A GENTE ESTÁ EM PÂNICO", LAMENTA MÃE

A mãe de Fernando, Érica Sassemburg, também conversou com a TV Gazeta no último domingo (24), desesperada em busca do filho. "A gente já passou uma noite sem dormir, agora a noite já chegou outra vez e a gente está em pânico. Porque a gente não sabe mais o que fazer, onde pedir ajuda. Espero que eles voltem logo para casa".

Nesta segunda, enquanto aguardava pelas buscas, Érica contou que teme que o pior possa acontecer com o filho. "Ele desapareceu às 10 horas de sábado. Já tem muito tempo. Ele deve estar com fome, com sede, e temo que venha acontecer o pior com ele", desabafou, emocionada.

BUSCAS RETOMARAM NESTA SEGUNDA-FEIRA (25)

De acordo com a Capitania dos Portos, as buscas foram retomadas por volta das 7 horas desta segunda-feira (25). A Capitania informou que uma equipe saiu com uma rota traçada em direção a Guarapari para as buscas e que emitiu um aviso para os navegantes, para que eles saibam que existe essa embarcação com duas pessoas desaparecidas e fiquem atentos, caso observarem alguma coisa no mar.

A família de Fernando informou que alugou um barco para fazer buscas por conta própria, saindo da Praia do Suá na manhã desta segunda e seguindo também em direção a Guarapari. Mas, até o momento, nenhuma pista das vítimas foi localizada.