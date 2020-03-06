Pescadores de Marataízes nadam mais de 1 hora após naufrágio no ES

Pescadores de Marataízes nadam por mais de uma hora depois de barco começa a afundar Crédito: Wellington de Paiva

Dois pescadores de Marataízes , no Litoral Sul do Espírito Santo , passaram um momento de grande susto nesta semana. O barco em que eles estavam bateu em uma ponte na Barra, ainda bem perto da orla, mas como não perceberam que a estrutura da embarcação estava danificada, continuaram a viagem para o alto-mar, onde o barco começou a afundar.

O superintendente de Pesca de Marataízes, Wellington de Paiva, gravou um vídeo do momento do resgate e contou que os dois saíram, por volta das 3h30 da última quarta-feira (04), e só perceberam que o barco estava quebrado, quando a água começou a entrar na embarcação. Em busca de ajuda, os pescadores nadaram por mais de uma hora, até encontrarem ajuda.

RESGATE

Eles foram resgatados por outra embarcação que levou os dois até o barco quebrado e chamou o resgate pelo rádio comunicador. A equipe de socorro chegou em cerca de 15 minutos e os dois foram resgatados sem nenhum ferimento e já estão em casa, passando bem.