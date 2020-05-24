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Corpo de catador de sururu é encontrado em praia da Ilha do Boi

Helder da Silva, de 28 anos, caiu no mar, na Ilha do Frade, em Vitória, na manhã de sexta-feira (22), enquanto trabalhava
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2020 às 11:42

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 11:42

Corpo do catador de sururu foi retirado da praia da Ilha do Boi, em Vitória, pelo Corpo de Bombeiros Crédito: Internauta
O corpo do catador de sururu Helder da Silva, de 28 anos, foi encontrado na manhã deste domingo (24) na água, na Ilha do Boi, em VitóriaHelder desapareceu após cair no mar na Ilha do Frade, no mesmo município, na manhã desta sexta-feira (22). A informação foi confirmada pela irmã dele, Andreia da Silva, de 20 anos.
"O Corpo de Bombeiros ligou para a gente. Acabou a aflição, mas agora a dor e a tristeza bateram ainda mais forte porque sabemos que nunca mais vamos ver o meu irmão. Esse um dos piores momentos da nossa vida"
Andreia da Silva - Irmã da vítima
Helder deixou a esposa e um filho de 5 anos. Ele morava no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. O corpo foi retirado da praia pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória. Os familiares disseram que ainda estão decidindo o horário e local de sepultamento. Testemunhas contaram que ele estava em pé nas pedras tentando arrancar os mariscos quando foi arrastado pela água e desapareceu. 
Helder pertencia a uma família de marisqueiros de Cariacica. Eles acordam de madrugada para começar o trabalho cedo e chegam ao local por volta das 6h. Quando tudo aconteceu, por volta das 7h, a mãe e outros parentes de Helder também estavam com ele, mas ninguém conseguiu salvar o rapaz.

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