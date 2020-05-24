Corpo de catador de sururu é encontrado em praia da Ilha do Boi

Corpo do catador de sururu foi retirado da praia da Ilha do Boi, em Vitória, pelo Corpo de Bombeiros

"O Corpo de Bombeiros ligou para a gente. Acabou a aflição, mas agora a dor e a tristeza bateram ainda mais forte porque sabemos que nunca mais vamos ver o meu irmão. Esse um dos piores momentos da nossa vida"

Helder pertencia a uma família de marisqueiros de Cariacica. Eles acordam de madrugada para começar o trabalho cedo e chegam ao local por volta das 6h. Quando tudo aconteceu, por volta das 7h, a mãe e outros parentes de Helder também estavam com ele, mas ninguém conseguiu salvar o rapaz.