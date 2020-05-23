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Curva da Jurema

Banhista fica ferido após acidente com jet ski em praia de Vitória

Homem foi atingido por jet ski por volta das 15h deste sábado (23) e Capitania dos Portos investiga acidente; vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2020 às 20:40

Publicado em 23 de Maio de 2020 às 20:40

Data: 19/05/2020 - ES - Vitória - Curva da Jurema - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Vista aérea da Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Um banhista ficou ferido após ser atingido por um jet ski na tarde deste sábado (23) nas proximidades da Curva da Jurema, praia de Vitória. De acordo com a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), que apurou o ocorrido, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e passa bem. 
A dinâmica do acidente foi investigada por uma equipe de inspeção naval da Capitania, que ainda apontará causas e possíveis responsáveis pela ocorrência. 
A Capitania esclarece ainda que os condutores que descumprirem as normas da autoridade marítima estão sujeitos a notificações e autos de Infração, cujas sanções vão desde uma multa até a apreensão da embarcação. 

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A CPES disponibiliza o número 185 para emergências marítimas, assim como o telefone ?(27) 2124-6526 para atendimento, denúncia e recebimento de informações", diz a nota.

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