Banhista fica ferido após acidente com jet ski em praia de Vitória

Vista aérea da Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Um banhista ficou ferido após ser atingido por um jet ski na tarde deste sábado (23) nas proximidades da Curva da Jurema, praia de Vitória . De acordo com a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), que apurou o ocorrido, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e passa bem.

A dinâmica do acidente foi investigada por uma equipe de inspeção naval da Capitania, que ainda apontará causas e possíveis responsáveis pela ocorrência.

A Capitania esclarece ainda que os condutores que descumprirem as normas da autoridade marítima estão sujeitos a notificações e autos de Infração, cujas sanções vão desde uma multa até a apreensão da embarcação.