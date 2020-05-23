Com 439 novos casos, ES já tem mais de 400 mortos por Covid-19

O Espírito Santo já tem 418 mortes pelo novo coronavírus, sendo 21 os novos óbitos confirmados nas últimas 24 horas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Segundo dados do Painel Covid-19, atualizado na noite deste sábado (23), o número de casos da doença no Estado chegou a 9.959, o que representa 439 infectados a mais que na sexta-feira (22).
Se há algo positivo que possa ser extraído dos números é a quantidade de pacientes que se curaram. Um total de 4.660 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,20%. Até o momento, já foram realizados 35.723 testes da doença em todo o Estado.
Entre os municípios, Vila Velha lidera o ranking do Estado com 1.871 registros da doença, seguido por Serra (1.869), Vitória (1831) e Cariacica (1.397). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 253 pessoas infectadas.
PREVINA-SE
Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.