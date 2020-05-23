Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Com 439 novos casos, ES já tem mais de 400 mortos por Covid-19

Segundo dados do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na noite deste sábado (23), o número de casos da doença no Estado chegou a 9.959, o que representa 439 infectados a mais que na sexta (22)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2020 às 19:49

Publicado em 23 de Maio de 2020 às 19:49

Prefeitura confirma segunda morte por Covid-19 em Linhares
Enterro de vítima do Covid-19 em Linhares Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta
Espírito Santo já tem 418 mortes pelo novo coronavírus, sendo 21 os novos óbitos confirmados nas últimas 24 horas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Segundo dados do Painel Covid-19, atualizado na noite deste sábado (23), o número de casos da doença no Estado chegou a 9.959, o que representa 439 infectados a mais que na sexta-feira (22).
Se há algo positivo que possa ser extraído dos números é a quantidade de pacientes que se curaram. Um total de 4.660 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,20%. Até o momento, já foram realizados 35.723 testes da doença em todo o Estado. 
Entre os municípios, Vila Velha lidera o ranking do Estado com 1.871 registros da doença, seguido por Serra (1.869),  Vitória (1831) e Cariacica (1.397). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 253 pessoas infectadas.

Veja Também

Coronavírus: hidratação pode evitar doenças no período da pandemia

Quando o coronavírus transforma a estatística num rosto conhecido

PREVINA-SE

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

ENTENDA POR QUE O CORONAVÍRUS É TÃO PERIGOSO

LEIA MAIS SOBRE O CORONAVÍRUS NO ES

Vila Velha decreta luto de 3 dias em homenagem a mortos pelo coronavírus

Coronavírus: shoppings poderão entrar com ação no ES para pedir abertura

Coronavírus infecta 36 idosos em lares de acolhimento de 6 cidades do ES

Matriz de Risco do ES: MPF recomenda inclusão da taxa de transmissão

Painel da Sesa agora mostra primeiro caso de Covid-19 no ES antes do carnaval

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Gravidez e pele: veja o que muda em cada trimestre e os cuidados essenciais
Imagem de destaque
Aves silvestres e exóticas são resgatadas em imóvel de Vila Velha
Luciano Machado, Secretário de Estado do Turismo
Guns N’ Roses aciona engrenagem econômica e projeta o ES no circuito global de shows

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados