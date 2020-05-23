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63 mortes

Vila Velha decreta luto de 3 dias em homenagem a mortos pelo coronavírus

No dia em que o município completa 485 anos, prefeitura trocou comemorações por condolências aos familiares das pessoas que perderam a vida pelo vírus na cidade até o momento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2020 às 14:41

Publicado em 23 de Maio de 2020 às 14:41

Convento da Penha
Convento da Penha com vista parcial de Vila Velha ao fundo: luto oficial de três dias Crédito: Vitor Jubini
Neste 23 de maio, dia em que o município de Vila Velha completa 485 anos, as comemorações da data deram lugar a homenagens as vítimas da Covid-19 na cidade. O prefeito Max Filho decretou neste sábado luto oficial de três dias pelas mortes causadas pelo novo coronavírus.
Na publicação no Diário Oficial do Município, a Prefeitura de Vila Velha traz uma lista com os nomes das 63 pessoas que perderam a vida pelo vírus na cidade até o momento. O memorial se solidariza com amigos e familiares das vítimas.

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No decreto, o prefeito reforça a necessidade do distanciamento social para proteção das pessoas e diz que diante do momento de grande pesar, o município ficou impedido de realizar as festividades da data, em que também se comemora a Colonização do Solo Espírito-Santense. Veja abaixo a publicação.

Arquivos & Anexos

DECRETO Nº 119/2020 VILA VELHA - Luto oficial Covid-19

Tamanho do arquivo: 357kb
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Vila Velha é a cidade com mais casos de coronavírus confirmados até este sábado (23), segundo o painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). São 1.810 diagnósticos positivos para o vírus e índice de letalidade de 3,48% dos casos.

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