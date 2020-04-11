Pescador se embola em tarrafa e morre afogado no Rio Jucu, em Viana

Bombeiros encontraram o corpo do pescador próximo da margem do Rio Jucu Crédito: Divulgação/Bombeiros

Um pescador morreu afogado no Rio Jucu, na localidade de Peixe Verde, no interior de Viana, na Grande Vitória. O afogamento ocorreu na manhã desta sexta-feira (10), porém os bombeiros conseguiram localizar o corpo da vítima, que não foi identificada, apenas no período da tarde.

Ao tentar atravessar para o outro lado do rio, o homem se embolou à tarrafa utilizada para malhar peixes e submergiu. Sem conseguir se soltar do instrumento de trabalho, o pescador acabou se afogando em um ponto já próximo de onde sairia.

Bombeiros levaram toda a estrutura para o salvamento, mas a vítima já havia se afogado Crédito: Divulgação/Bombeiros

Em nota enviada à reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que uma equipe de resgate foi acionada por volta das 10h e, já perto das 15h30, o corpo foi localizado preso em raízes submersas. Familiares informaram aos militares que a vítima havia saído para pescar no local.