Pescador se embola em tarrafa e morre afogado no Rio Jucu, em Viana

Um pescador morreu afogado no Rio Jucu, na localidade de Peixe Verde, no interior de Viana, na Grande Vitória. O afogamento ocorreu na manhã desta sexta-feira (10), porém os bombeiros conseguiram localizar o corpo da vítima, que não foi identificada, apenas no período da tarde.
Ao tentar atravessar para o outro lado do rio, o homem se embolou à tarrafa utilizada para malhar peixes e submergiu. Sem conseguir se soltar do instrumento de trabalho, o pescador acabou se afogando em um ponto já próximo de onde sairia.
Em nota enviada à reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que uma equipe de resgate foi acionada por volta das 10h e, já perto das 15h30, o corpo foi localizado preso em raízes submersas. Familiares informaram aos militares que a vítima havia saído para pescar no local.
Após o corpo ser retirado da água, a perícia da Polícia Civil foi acionada e a vítima foi encaminhada para o Departamento Médico Legal de Vitória.