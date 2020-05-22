Catador de Sururu desaparece no mar na Ilha do Frade, em Vitória

Fotos aéreas para o aniversário de Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Felipe Mota - Fly Now - GZ Crédito: Felipe Mota/Fly Now

O catador de sururu Helder da Silva, de 30 anos, desapareceu após cair no mar na Ilha do Frade, em Vitória , na manhã desta sexta-feira (22). Mergulhadores do Corpo de Bombeiros fazem buscas no local, mas até o momento ainda não encontraram o homem. Testemunhas contam que ele estava em pé nas pedras tentando arrancar os mariscos quando foi arrastado pela água e desapareceu.

O local onde Helder foi arrastado pelo mar costuma ser frequentado por catadores de sururu. De acordo com apurações da TV Gazeta, que foi ao local, a vítima é de uma família de marisqueiros de Cariacica. Eles acordam de madrugada para começar o trabalho cedo e chegam ao local por volta das 6h. Quando tudo aconteceu, por volta das 7h, a mãe e outros parentes de Helder também estavam com ele, mas ninguém conseguiu salvar o rapaz.

Os familiares de Helder continuam acompanhando as buscas. Segundo o perfil oficial no Twitter do Corpo de Bombeiros, cinco mergulhadores de segurança pública foram acionados para o chamado. Já a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), informou por nota que a ocorrência teve início às 7h, mas até o início da tarde desta sexta-feira (28), o marisqueiro não foi localizado.