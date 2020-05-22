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Arrastado pela água

Catador de Sururu desaparece no mar na Ilha do Frade, em Vitória

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros fazem buscas no local, mas ainda não encontraram o homem. Testemunhas contam que ele estava em pé nas pedras tentando arrancar os mariscos quando foi arrastado pela água e desapareceu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 12:32

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 12:32

Data: 04/09/2019 - ES - Vitória - Ilha do Frade - Fotos aéreas para o aniversário de Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Felipe Mota - Fly Now - GZ
Fotos aéreas para o aniversário de Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Felipe Mota - Fly Now - GZ Crédito: Felipe Mota/Fly Now
O catador de sururu Helder da Silva, de 30 anos, desapareceu após cair no mar na Ilha do Frade, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (22). Mergulhadores do Corpo de Bombeiros fazem buscas no local, mas até o momento ainda não encontraram o homem. Testemunhas contam que ele estava em pé nas pedras tentando arrancar os mariscos quando foi arrastado pela água e desapareceu.
O local onde Helder foi arrastado pelo mar costuma ser frequentado por catadores de sururu. De acordo com apurações da TV Gazeta, que foi ao local, a vítima é de uma família de marisqueiros de Cariacica.  Eles acordam de madrugada para começar o trabalho cedo e chegam ao local por volta das 6h. Quando tudo aconteceu, por volta das 7h, a mãe e outros parentes de Helder também estavam com ele, mas ninguém conseguiu salvar o rapaz. 
Os familiares de Helder continuam acompanhando as buscas. Segundo o perfil oficial no Twitter do Corpo de Bombeiros,  cinco mergulhadores de segurança pública foram acionados para o chamado. Já a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), informou por nota que a ocorrência teve início às 7h, mas até o início da tarde desta sexta-feira (28), o marisqueiro não foi localizado. 
"O Corpo de Bombeiros Militar informa que na manhã dessa sexta-feira (22), por volta das 7h, foi acionado para realizar buscas a uma suposta vítima de afogamento, no mar da Ilha do Frade, em Vitória. De acordo com a testemunha, um homem catava mariscos, quando uma onda forte o lançou às pedras vindo a desaparecer no mar. Equipes foram até o local e ainda não conseguiram localizar o corpo. As buscas continuam em andamento", disse a nota. 

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