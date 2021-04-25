Poste de energia tomba próximo à ponte de Camburi, em Vitória

Um poste de energia elétrica cedeu e ficou totalmente inclinado na ponte de Camburi, em Vitória. O acidente ocorreu na tarde deste domingo (25) e foi registrado por um internauta.
De acordo com a EDP, concessionária de energia elétrica que atua na Capital, o tombamento ocorreu por conta de uma erosão no terreno local. Ainda conforme a empresa, equipes técnicas foram enviadas imediatamente após o ocorrido e seguem realizando reparos no local.
“A energia foi interrompida para clientes do entorno, mas já está sendo normalizada gradativamente até a finalização do serviço”, informou a EDP por meio de nota.