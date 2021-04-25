AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Veja vídeo

Poste de energia tomba próximo à ponte de Camburi, em Vitória

A EDP informou que a energia foi interrompida para clientes do entorno, mas já está sendo normalizada gradativamente

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 18:13

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 abr 2021 às 18:13
Um poste de energia elétrica cedeu e ficou totalmente inclinado na ponte de Camburi, em Vitória. O acidente ocorreu na tarde deste domingo (25) e foi registrado por um internauta.
De acordo com a EDP, concessionária de energia elétrica que atua na Capital, o tombamento ocorreu por conta de uma erosão no terreno local. Ainda conforme a empresa, equipes técnicas foram enviadas imediatamente após o ocorrido e seguem realizando reparos no local.
“A energia foi interrompida para clientes do entorno, mas já está sendo normalizada gradativamente até a finalização do serviço”, informou a EDP por meio de nota.

Veja Também

Motorista flagra homem carregando placa e poste em rua de Vila Velha

Homem de bicicleta furta poste de 12 metros e é detido em Vitória

Motorista bate contra poste em acidente em Vila Velha

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Praia de Camburi edp Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Posto de gasolina é um dos segmentos avaliados no Recall 2026
Quando defender empregos destrói empregos
Imagem de destaque
Spray de pimenta liberado: uma vitória que denuncia um fracasso
Paulo Künsch e Ivana Izoton
Ivana Izoton e Paulo Künsch lançam nova coleção de joias com toque de escultura em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados