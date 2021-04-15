Homem de bicicleta furta poste de 12 metros e é detido em Vitória

Poste de iluminação pública é furtado em Vitória Crédito: Leitor A Gazeta

Um homem de 44 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal de Vitória na tarde desta quinta-feira (14), por volta das 15h, após furtar um poste de iluminação pública na reta do aeroporto, próximo ao bairro Jabour, em Vitória. O poste tinha cerca de 12 metros e foi carregado na bicicleta. De acordo com a Guarda, o suspeito foi levado para a Delegacia Regional da Serra.

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"O homem saiu carregando o poste de bicicleta, no sentido da Serra. Fizemos então a abordagem a ele no bairro Boa Vista II, com ajuda de informações recebidas pelo Ciodes. Ele não tinha passagem anterior na polícia e não resistiu à prisão em flagrante", afirmou o inspetor Prevedello.

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Acionada, a Polícia Civil informou que a ocorrência estava sendo confeccionada pela Guarda Municipal de Vitória para ser entregue no plantão vigente da Delegacia Regional de Serra. Em nota a PC acrescentou que somente após a ocorrência ser entregue e após a finalização das oitivas haverá informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista.

PROJETO DE LEI

Para se ter uma ideia de quanto a situação tem fugido do controle, só nos primeiros 45 dias de 2021, 600 quilos de cabos foram apreendidos, gerando um prejuízo de meio milhão de reais aos cofres públicos.