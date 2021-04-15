Sefaz e PRF apreendem 7 toneladas de camarão seco sem nota fiscal no ES

Caminhão é apreendido na BR 101, altura de São Mateus, no Norte do Estado. Crédito: Divulgação/PRF

Policiais realizavam uma abordagem de rotina aos caminhoneiros na rodovia quando deram ordem de parada a um motorista de caminhão. Durante a abordagem, o caminhoneiro não apresentou nenhum tipo de comprovação fiscal do produto transportado.

Ao abrirem o compartimento de cargas, os agentes encontraram mais de 7 toneladas de camarão seco, acondicionadas em sacos de açúcar, com 350 sacos de 20 quilos cada., sem os devidos cuidados sanitários.

A carga foi avaliada em R$ 70 mil, o que gerou uma multa de R$ 32 mil aos proprietários. O auto de infração foi pago e a carga liberada.

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) , o consumo de camarão seco de origem desconhecida representa um grande risco para a saúde do consumidor. Durante o processo de defumação alguns produtores clandestinos de camarão utilizam substâncias químicas que podem causar sérios danos, bem como, adulteram e descaracterizam o produto.

Camarão seco: segundo a Anvisa, o consumo do produto de origem desconhecida representa um risco para a saúde do consumidor Crédito: Shutterstock

Ao ser indagado, o motorista do caminhão acrescentou que o camarão seco seria comercializado no município de Pedro Canário , localizado na Região Norte do Espírito Santo , na divisa com o Estado da Bahia

Nessa quarta-feira (14), auditores já haviam apreendido um caminhão que transportava etanol e estava com a nota fiscal irregular . "As ações de trânsito são muito importantes. Apesar das dificuldades impostas pelo período de pandemia, as ações continuam, e nelas conseguimos verificar muitas irregularidades e fazer as devidas autuações e apreensões", avaliou o auditor fiscal Frank Gaigher Bermudes.