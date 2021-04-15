Equipe de fiscalização flagra e fecha bingo clandestino em Vitória

Material apreendido pela polícia em bingo clandestino no bairro Maria Ortiz, em Vitória Crédito: Divulgação/PCES

Um bingo clandestino no bairro Maria Ortiz, em Vitória , foi fechado durante uma ação de fiscalização e combate à Covid-19. O fato aconteceu na na última quinta-feira (08) e divulgado hoje (15) pela Polícia Civil. A atividade ilegal ocorria em um bar, que estava repleto de frequentadores, a maioria mulheres.

Segundo a polícia, duas pessoas foram identificadas como funcionários do estabelecimento e foram conduzidas à Delegacia Regional de Vitória. Um homem de 32 anos afirmou que apenas fazia "bicos” no local e uma mulher de 33 anos se apresentou como responsável pelo bingo.

Os clientes foram liberados e orientados sobre as normas de segurança sanitária impostas pela pandemia.

No local do bingo foram apreendidos dois aparelhos celulares, duas máquinas de cartão de crédito, uma sacola com bolinhas de isopor numeradas, um caderno com anotações de recebimento do dinheiro de jogatina, cartelas grandes para bingo, além de outros materiais.

Na Delegacia, os conduzidos foram autuados em flagrante por exploração de jogo de azar e infração de medida sanitária. Ambos assinaram Termo Circunstanciado e vão responder em liberdade. A ação contou com participação de equipes da Policia Civil (PCES), Corpo de Bombeiros Militar (CBMES), Policia Militar (PMES) e a Prefeitura de Vitória (PMV).