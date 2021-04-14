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Iluminação restabelecida

Após furtos de fios de cobre, Vitória religa luzes na praia de Camburi

Longos trechos da cidade ficaram "às escuras" após vários episódios de roubos de cabos e fios de cobre; a previsão é de que problema seja sanado na praia de Camburi em até cinco dias

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 09:17

Publicado em 

14 abr 2021 às 09:17
Imagens de drone da Praia de Camburi
A previsão é de que em cinco dias, o problema seja resolvido na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Luciney Araújo
Após vários episódios de roubos de cabos e fios de cobre em Vitória, trechos da Capital ficaram com os postes apagados, alguns completamente sem luz. Em entrevista à TV Gazeta na manhã desta quarta-feira (14), o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, afirmou que, em pouco mais de um mês, a previsão é de que a Capital esteja iluminada novamente.
Um longo trecho da praia de Camburi foi bastante prejudicado com o roubo dos fios de cobre. A previsão é de que em cinco dias o problema seja resolvido. "Mediante os atos de furto que encontramos pela cidade, estamos mudando a metodologia de aplicação de alimentação do circuito da iluminação pública. Onde cabos foram roubados, estamos substituindo por cabo de alumínio com todas as normas técnicas", detalhou.
A expectativa é de que, com a mudança, segundo o secretário, os furtos diminuam porque o valor do alumínio é menor. Além disso, a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) está fazendo o envelopamento de caixas e eletrodutos com concreto.
"Já restabelecemos 300 luminárias na Avenida Adalberto Simão Nader. Agora estamos no trecho da praia de Camburi. Lá, a previsão era de 20 dias, conseguimos fazer em nove. Em Camburi, entre quiosques K1 e K5 são cerca de 200 luminárias na praia. No Píer de Iemanjá já restabelecemos. Acreditamos que, neste trecho, precisamos de mais cinco dias de obras", acrescentou Mariano.

PREJUÍZO DE R$ 450 MIL

Segundo Alex Mariano, a prefeitura da Capital estima um prejuízo de R$ 450 mil com o roubo dos fios de cobre. "Ao todo, 22 pessoas já foram presas. Acreditamos que daqui a algumas semanas, vamos melhorar a iluminação em Vitória", disse.
O secretário ainda pediu que, diante de algum furto ou roubo do material, as pessoas denunciem e entrem em contato com a Polícia Militar ou com a Guarda Municipal. "Geralmente são atos de madrugada. Trabalhamos em conjunto para ação em flagrante, para tentar diminuir impactos", finalizou.
Ao todo, oito pontos de Vitória terão as luzes restabelecidas. "O restabelecimento da luz vai acontecer aqui na praia de Camburi, depois vamos para Praça dos Namorados, Curva da Jurema, Ilha do Boi, Praça do Papa e Beira Mar. Acreditamos que em até 45 dias, estamos com 90% funcionando. Montamos o cronograma, mas também pode atrasar um pouco", frisou o secretário de Vitória.
Com informações de Any Cometti, da TV Gazeta

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