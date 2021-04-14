Após furtos de fios de cobre, Vitória religa luzes na praia de Camburi

A previsão é de que em cinco dias, o problema seja resolvido na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Luciney Araújo

Um longo trecho da praia de Camburi foi bastante prejudicado com o roubo dos fios de cobre. A previsão é de que em cinco dias o problema seja resolvido. "Mediante os atos de furto que encontramos pela cidade, estamos mudando a metodologia de aplicação de alimentação do circuito da iluminação pública. Onde cabos foram roubados, estamos substituindo por cabo de alumínio com todas as normas técnicas", detalhou.

A expectativa é de que, com a mudança, segundo o secretário, os furtos diminuam porque o valor do alumínio é menor. Além disso, a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) está fazendo o envelopamento de caixas e eletrodutos com concreto.

"Já restabelecemos 300 luminárias na Avenida Adalberto Simão Nader. Agora estamos no trecho da praia de Camburi. Lá, a previsão era de 20 dias, conseguimos fazer em nove. Em Camburi, entre quiosques K1 e K5 são cerca de 200 luminárias na praia. No Píer de Iemanjá já restabelecemos. Acreditamos que, neste trecho, precisamos de mais cinco dias de obras", acrescentou Mariano.

PREJUÍZO DE R$ 450 MIL

Segundo Alex Mariano, a prefeitura da Capital estima um prejuízo de R$ 450 mil com o roubo dos fios de cobre. "Ao todo, 22 pessoas já foram presas. Acreditamos que daqui a algumas semanas, vamos melhorar a iluminação em Vitória", disse.

O secretário ainda pediu que, diante de algum furto ou roubo do material, as pessoas denunciem e entrem em contato com a Polícia Militar ou com a Guarda Municipal. "Geralmente são atos de madrugada. Trabalhamos em conjunto para ação em flagrante, para tentar diminuir impactos", finalizou.

Ao todo, oito pontos de Vitória terão as luzes restabelecidas. "O restabelecimento da luz vai acontecer aqui na praia de Camburi, depois vamos para Praça dos Namorados, Curva da Jurema, Ilha do Boi, Praça do Papa e Beira Mar. Acreditamos que em até 45 dias, estamos com 90% funcionando. Montamos o cronograma, mas também pode atrasar um pouco", frisou o secretário de Vitória.