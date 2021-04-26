Superlua ou lua rosa: prévia do fenômeno ganha destaque no céu do ES

A data oficial é terça-feira (27), mas a superlua, também conhecida como lua rosa, já deu uma prévia no céu capixaba no início da noite desta segunda-feira (26). À reportagem da CBN Vitória, o coordenador do observatório astronômico da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Márcio Malacarne explicou sobre as diferentes nomenclaturas do fenômeno.
"A lua recebe cada tipo de evento durante o mês com nomes, alguns considerados de forma científica e outros de forma mística e exotérica. Desde lua de sangue, lua azul, lua rosa, lua de neve e muitas outras, os nomes são todos relacionados à cultura de cada local", disse.
Já no início da noite desta segunda-feira (26), o fotógrafo de A Gazeta Vitor Jubini fez alguns registros da lua na Praia de Camburi, em Vitória.
Lua Rosa chama atenção de capixabas em Vitória
SUPERLUA PERIGEANA
Sobre o fenômeno desta terça-feira (27), tecnicamente conhecida como superlua perigeana, o astro luminoso estará no seu perigeu, ou seja, mais próximo da Terra, pontualmente às 12h. "Ela vai estar até 30% mais brilhante do que se fosse uma lua do apogeu, ou seja, mais distante da Terra", explicou o especialista.
De acordo com análises feitas pelo professor e astrônomo Marcos Calil, do Instituto Climatempo, a superlua do dia 27 de abril terá uma diferença horária entre a ocorrência da lua cheia e do perigeu. Ele também reafirma que o melhor momento de observação ocorrerá durante o amanhecer.
Sendo assim, no momento que o sol estiver nascendo, a lua irá se pôr no horizonte oeste. "Vale muito observar o ocaso da lua (pôr da lua) poucos instantes antes do nascer do sol. Será um belo espetáculo", pontuou o especialista.
Já para a superlua de 26 de maio, ocorrerá uma diferença horária que contribui a contemplação durante o anoitecer. Ou seja, poucos instantes antes do pôr do sol vale ficar atento para o horizonte oeste e esperar um belíssimo nascer da lua.