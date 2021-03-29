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Galeria Livre de Arte

Projeto transforma muros da Barra do Jucu em galeria a céu aberto

Projeto de intervenção artística é um dos braços do Culturada Viral da Barra do Jucu, que acontece de 9 a 11 de abril deste ano

Publicado em 29 de Março de 2021 às 09:00

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

29 mar 2021 às 09:00
Artistas fazem pinturas em muros da Barra do Jucu, em Vila Velha
Artistas fazem pinturas em muros da Barra do Jucu, em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal
Treze muros da Barra do Jucu, em Vila Velha, já estão pintados ou em fase de produção para servirem de telas para artistas que assumiram a responsabilidade de dar vida às paredes de concreto. A Galeria Livre de Arte, como é chamado o projeto, é um dos braços do Culturada Viral, evento virtual que vai acontecer entre 9 e 11 de abril, englobando desde as próprias obras de arte até apresentações musicais.
É a segunda vez que artistas são chamados pelo projeto para participarem da ação. A ideia principal é incluir a comunidade local no evento artístico e fazer com que a própria região da Barra faça parte da programação dos shows com as pinturas.
Uma das artistas que fizeram parte desta edição das pinturas é Luiza da Rocha. A artesã pintou São Benedito na Praia da Concha, conhecido local da região. “O São Benedito é uma figura que tem forte importância cultural aqui na Barra, tem ligação com o congo daqui. Além disso,  a Praia da Concha é muito importante por ser recanto dos pescadores. Então, quis aproximar esses dois elementos e foi a primeira vez que os pintei representados. Foi muito bom ilustrar essa cultura daqui”, avalia.
Segundo ela, inclusive, o objetivo dos murais espalhados pelo bairro foram mais que atingidos. Isso porque além de incluir os moradores nos projetos, fez com que até alguns deles tivessem a vontade de “participar junto” da elaboração dos trabalhos.
“Foi engraçado, no bom sentido, porque teve uma interação muito boa. Enquanto eu pintava, várias pessoas passavam e se encantavam, queriam saber o que era, como estava sendo feito. Crianças, idosos, pessoas que geralmente também têm dificuldade de acesso à cultura e puderam participar ativamente de uma ação legal como essa”, ainda pondera a artista.
Artistas fazem pinturas em muros da Barra do Jucu, em Vila Velha
Artistas fazem pinturas em muros da Barra do Jucu, em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal
Marcus Vinicius Machado, que é inclusive companheiro de Luiza, também participa do projeto. Ele pintou um barqueiro subindo o Rio Jucu, em homenagem à profissão que foi economicamente e socialmente importante para o desenvolvimento da Barra. Ele lembra que, até meados do século passado, ainda existiam esses profissionais, que só pararam de “subir e descer” o rio quando uma represa foi construída, impedindo a passagem dos barcos.
“A profissão de barqueiro sempre existiu aqui no rio, porque antes das estradas o rio era o principal acesso dos moradores até Vitória. Eles colocavam as cargas no barco, atravessavam e chegavam à Vila Rubim”, narra ele, que demorou cerca de quatro tardes para finalizar seu mural, que já está totalmente pronto.
“E o resultado é uma obra inédita, que também quer levantar a discussão para a importância de olharmos para o social da nossa região”, finaliza ele, que é estudante de Artes Plásticas na Ufes.
Além dos dois, os artistas Kleber Galveas, Roger de Araujo, Marcelo Leão, Fatinha Nascimento, Thomaz Musso, Maria Lúcia Alcantara Milanezi, Leonardo Rocha e Francione Salvador também elaboraram pinturas nos muros do local.

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Toda a temática é voltada para a arte, os costumes e práticas comuns da Barra. Também estão sendo homenageadas pessoas que são ilustres personagens na comunidade. Um deles é o diretor de teatro e professor Paulo de Paula, que adotou a Barra do Jucu como lar e aqui criou na companhia Teatro da Barra; e outro é seu Zé de Lora, um morador ilustre, grande contador de histórias, que morreu recentemente.
Artistas fazem pinturas em muros da Barra do Jucu, em Vila Velha
Artistas fazem pinturas em muros da Barra do Jucu, em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal

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