Ícaro, sem camisa, e Israel, morreram no incêndio ocorrido nesta manhã, na Serra Crédito: Arquivo pessoal

Your browser does not support the audio element. Meninos que morreram durante incêndio em casa na Serra eram irmãos

Os dois estavam no quarto da casa, onde as chamas ficaram concentradas. Segundo os Bombeiros , somente após o controle do fogo, e da retirada dos escombros do teto do cômodo que desabou, foi possível localizar e constatar que os irmãos haviam morrido. Ainda conforme os militares que atenderam a ocorrência, o incêndio começou pouco antes das 7 horas da manhã.

A mãe dos meninos, Charlene Storch, foi à delegacia para prestar depoimento sobre o incêndio Crédito: Carlos Alberto Silva

Em choque, a mãe das crianças, Charlene Storch, foi até o local após ser informada de que os filhos haviam morrido. Ela não estava na casa há pelo menos três dias, mas morava no imóvel junto dos filhos e avó deles, segundo apurado pela reportagem de A Gazeta com familiares. Charlene foi levada à Delegacia Regional da Serra e, após prestar depoimento, foi liberada.

Segundo a Polícia Civil, o caso será investigado pela Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Os corpos das vítimas, segundo a corporação, foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) para serem liberados pela família e para ser feito o exame cadavérico, que vai apontar a causa da morte.

FAMÍLIA EM CHOQUE

Um pouco mais calma, uma das tias dos meninos, Michele Storch, irmã de Charlene, explicou que a família ainda busca entender o que ocorreu e lamentou a perda dos sobrinhos, a quem se referiu como crianças felizes e carinhosas.

Michele Storch, tia dos meninos, esteve no local onde os sobrinhos morreram no incêndio Crédito: José Carlos Schaeffer

"Minha irmã (outra tia das crianças) fez o aniversário do caçula recentemente, ela veio aqui ontem, e hoje viria aqui para cortar o cabelo deles. Eles sempre dormiam juntos e, as vezes, com minha mãe (avó dos meninos). Ela (avó) e a menina (de 15 anos) estão em estado de choque e nem conversei com elas direito ainda. Eu estava indo para o trabalho e me ligaram para dizer o que ocorreu. Minha mãe toma remédios, está em estado de choque e não falou coisa com coisa. A dor é muito grande, pois perdemos duas crianças. A lembrança que fica deles é a do aniversário, pois foi a última vez minha com eles, o sorrisinho deles, as brincadeiras no quintal", disse Michele.

As causas do incêndio ainda serão apuradas pelos Bombeiros, mas já foi constatado que a ligação elétrica do imóvel era irregular. De acordo com o tenente Schultz, dos Bombeiros, que coordenou as ações de combate, esta possibilidade será levada em consideração pela perícia a ser feita no local.

Irmãos de 5 e 6 anos morrem em incêndio na Serra

BOMBEIROS

Após o incêndio ser completamente controlado e os corpos removidos dos escombros, a tenente Andresa, dos Bombeiros, explicou toda a cronologia dos fatos ocorridos ao longo da manhã, na Serra.

"Nós fomos acionados por volta das 6h50 da manhã e rapidamente nosso caminhão e nossa equipe de incêndio e resgate foi deslocada para o local porque havia a informação sobre possíveis vítimas. A equipe realizou um combate a incêndio e busca ao mesmo tempo. Quando chegamos, duas pessoas já haviam saído, uma a avô e idosa e uma adolescente. Tinha informações de que haviam crianças lá dentro. Enquanto faziam a extinção do fogo, de fato foi percebido a presença dos meninos deitados um de frente para o outro, mas invertidos na cama para que coubessem os dois", explicou a militar. A tenente ainda salientou que no momento em que os combatentes chegaram até a cama, Israel e Ícaro já estavam mortos e carbonizados.

Após a retirada dos meninos, a perícia dos Bombeiros e também da Polícia Civil foram iniciadas para identificar as causas do incêndio e também das mortes. O laudo pericial dos Bombeiros tem prazo de 20 dias para ser confeccionado, prorrogável pelo mesmo período, caso necessário.

Ainda de acordo com a tenente, a avó dos garotos tem problemas psicológicos - informação confirmada por vizinhos e pela adolescente, que é irmã dos meninos. Esta jovem, inclusive, em desespero saiu da casa em chamas e não conseguiu salvar os garotinhos que dormiam no quarto, contou a militar.

IRREGULARIDADES