Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia

Meninos que morreram durante incêndio em casa na Serra eram irmãos

Israel e Ícaro Storch, de apenas 5 e 6 anos, respectivamente, são as vítimas da trágica ocorrência na manhã desta segunda-feira (16) no Bairro das Laranjeiras, na Serra. Fogo se concentrou no quarto onde eles estavam

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 11:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2021 às 11:11
Serra
Ícaro, sem camisa, e Israel, morreram no incêndio ocorrido nesta manhã, na Serra Crédito: Arquivo pessoal
Israel e Ícaro Storch. Os dois irmãos, de 5 e 6 anos, respectivamente, foram identificados como sendo as duas crianças que morreram no incêndio ocorrido na manhã desta segunda-feira (16), na residência onde estavam, no Bairro das Laranjeiras, na Serra. Os dois estavam na companhia da avó e de uma adolescente de 15 anos quando as chamas começaram. As duas conseguiram sair a tempo, mas as crianças, não.

Veja Também

Câmeras podem ajudar a identificar criminosos que mataram 4 em bar do ES

Criminosos causam prejuízo de R$ 26 mil em galpão de Cariacica

Duas crianças morrem em incêndio em casa na Serra

Meninos que morreram durante incêndio em casa na Serra eram irmãos
Os dois estavam no quarto da casa, onde as chamas ficaram concentradas. Segundo os Bombeiros, somente após o controle do fogo, e da retirada dos escombros do teto do cômodo que desabou, foi possível localizar e constatar que os irmãos haviam morrido. Ainda conforme os militares que atenderam a ocorrência, o incêndio começou pouco antes das 7 horas da manhã.
Serra
A mãe dos meninos, Charlene Storch, foi à delegacia para prestar depoimento sobre o incêndio Crédito: Carlos Alberto Silva
Em choque, a mãe das crianças, Charlene Storch, foi até o local após ser informada de que os filhos haviam morrido. Ela não estava na casa há pelo menos três dias, mas morava no imóvel junto dos filhos e avó deles, segundo apurado pela reportagem de A Gazeta com familiares. Charlene foi levada à Delegacia Regional da Serra e, após prestar depoimento, foi liberada.
Segundo a Polícia Civil, o caso será investigado pela Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Os corpos das vítimas, segundo a corporação, foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) para serem liberados pela família e para ser feito o exame cadavérico, que vai apontar a causa da morte.

FAMÍLIA EM CHOQUE

Um pouco mais calma, uma das tias dos meninos, Michele Storch, irmã de Charlene, explicou que a família ainda busca entender o que ocorreu e lamentou a perda dos sobrinhos, a quem se referiu como crianças felizes e carinhosas.
Serra
Michele Storch, tia dos meninos, esteve no local onde os sobrinhos morreram no incêndio Crédito: José Carlos Schaeffer
"Minha irmã (outra tia das crianças) fez o aniversário do caçula recentemente, ela veio aqui ontem, e hoje viria aqui para cortar o cabelo deles. Eles sempre dormiam juntos e, as vezes, com minha mãe (avó dos meninos). Ela (avó) e a menina (de 15 anos) estão em estado de choque e nem conversei com elas direito ainda. Eu estava indo para o trabalho e me ligaram para dizer o que ocorreu. Minha mãe toma remédios, está em estado de choque e não falou coisa com coisa. A dor é muito grande, pois perdemos duas crianças. A lembrança que fica deles é a do aniversário, pois foi a última vez minha com eles, o sorrisinho deles, as brincadeiras no quintal", disse Michele.
As causas do incêndio ainda serão apuradas pelos Bombeiros, mas já foi constatado que a ligação elétrica do imóvel era irregular. De acordo com o tenente Schultz, dos Bombeiros, que coordenou as ações de combate, esta possibilidade será levada em consideração pela perícia a ser feita no local.

Irmãos de 5 e 6 anos morrem em incêndio na Serra

BOMBEIROS

Após o incêndio ser completamente controlado e os corpos removidos dos escombros, a tenente Andresa, dos Bombeiros, explicou toda a cronologia dos fatos ocorridos ao longo da manhã, na Serra.
"Nós fomos acionados por volta das 6h50 da manhã e rapidamente nosso caminhão e nossa equipe de incêndio e resgate foi deslocada para o local porque havia a informação sobre possíveis vítimas. A equipe realizou um combate a incêndio e busca ao mesmo tempo. Quando chegamos, duas pessoas já haviam saído, uma a avô e idosa e uma adolescente. Tinha informações de que haviam crianças lá dentro. Enquanto faziam a extinção do fogo, de fato foi percebido a presença dos meninos deitados um de frente para o outro, mas invertidos na cama para que coubessem os dois", explicou a militar. A tenente ainda salientou que no momento em que os combatentes chegaram até a cama, Israel e Ícaro já estavam mortos e carbonizados.
Após a retirada dos meninos, a perícia dos Bombeiros e também da Polícia Civil foram iniciadas para identificar as causas do incêndio e também das mortes. O laudo pericial dos Bombeiros tem prazo de 20 dias para ser confeccionado, prorrogável pelo mesmo período, caso necessário.
Ainda de acordo com a tenente, a avó dos garotos tem problemas psicológicos - informação confirmada por vizinhos e pela adolescente, que é irmã dos meninos. Esta jovem, inclusive, em desespero saiu da casa em chamas e não conseguiu salvar os garotinhos que dormiam no quarto, contou a militar.

IRREGULARIDADES

Ainda na coletiva, a tenente detalhou que os militares que atuaram no combate ao fogo identificaram muitas ligações elétricas improvisadas no interior da casa, porém apenas o detalhamento e investigação da perícia será capaz de identificar se uma delas pode ter contribuído para o início do incêndio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Uma testemunha contou à PM que o condutor perdeu o controle da direção em uma curva acentuada. O carro bateu em um barranco às margens da pista e capotou diversas vezes
Motorista perde controle em curva e carro capota em Jaguaré
Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de ginástica rítmica
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados