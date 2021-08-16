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Jardim América

Criminosos causam prejuízo de R$ 26 mil em galpão de Cariacica

O furto aconteceu na madrugada deste domingo (15). De acordo com o proprietário do galpão, esta já é a segunda vez que o local é invadido em 15 dias

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 09:35

Publicado em 

16 ago 2021 às 09:35

  • Do G1 ES

Galpão é invadido em Cariacica
Galpão é invadido em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Criminosos invadiram um galpão localizado em Jardim América, em Cariacica, na Grande Vitória, e furtaram ferragens, além de outros materiais, causando um prejuízo de R$ 26 mil.
O crime aconteceu neste domingo (15). No entanto, de acordo com o dono do imóvel, que prefere não se identificar, essa é a segunda vez dentro de um período de 15 dias que o local foi invadido por criminosos.
Segundo vizinhos, três pessoas saíram com barras de ferro de dentro do local. Cada uma delas pesa entre 30 e 40 quilos. De acordo com os moradores, um carro também deu suporte à ação dos criminosos.
Além das barras de ferro, foram levados materiais como fios, ferragens de brigada de incêndio, andaimes e plataformas de andaimes.
Os suspeitos passaram parte material por uma fresta debaixo de um dos portões. Outro portão do estabelecimento também foi arrombado para que o restante do material fosse levado.
O dono do galpão conta que pretende abrir uma empresa no local, com expectativa de empregar 30 pessoas. No entanto, o prejuízo causado pelos furtos, que já chega a R$ 50 mil, o deixa preocupado.
Moradores de Jardim América também reclamam da insegurança na região. Uma moradora afirma que a situação é agravada pela existência de um terreno baldio no local. A área pertence ao governo do Espírito Santo, que está analisando a situação e não enviou respostas até o momento.
De acordo com o dono do galpão, um dos invasores foi pego por moradores enquanto tentava fugir. No entanto, a Polícia Civil não passou nenhuma informação sobre os furtos.
A Polícia Militar afirma que faz policiamento no bairro Jardim América.

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