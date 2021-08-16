Câmeras podem ajudar a identificar criminosos que mataram 4 em bar do ES

As quatro vítimas que foram mortas em Conceição da Barra Crédito: Montagem / A Gazeta

De acordo com informações da Polícia Militar , o autor dos disparos estava em um carro. Segundo Fanti, foi possível ver nas imagens de videomonitoramento que o veículo estava com quatro pessoas.

O delegado afirmou ainda que duas pessoas foram intimadas e serão ouvidas nesta segunda na Delegacia de Conceição da Barra.

ALVO DOS BANDIDOS

As investigações apontam que, dos quatro mortos, dois eram alvo, e a dona do bar morreu atingida por uma bala perdida.

As vítimas foram identificadas como: Deyvison da Conceição dos Santos, de 20 anos, Weverton Silva do Nascimento, de 29, Manoel Marques, de 52, e Ione Caires, de 48 anos.

Ione Caires, assassinada em Conceição da Barra Crédito: Redes sociais

DONA DO BAR LIGOU PARA O FILHO ANTES DE MORRER

TV Gazeta Norte. Ione chegou a ser socorrida com vida por moradores, mas acabou morrendo antes de ver o filho, que havia saído de Vitória assim que recebeu a ligação da mãe . A informação foi dada por uma sobrinha da Ione à repórter Paula Brazão, da

O CASO

Quatro pessoas foram mortas a tiros em um bar, na noite de sexta-feira (13), no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo. Segundo familiares, as vítimas moravam no distrito e eram conhecidas da dona do bar, muito querida na região.

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