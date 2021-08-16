Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conceição da Barra

Câmeras podem ajudar a identificar criminosos que mataram 4 em bar do ES

As investigações apontam que, dos quatro mortos, dois eram alvo, e a dona do bar acabou morrendo atingida por uma bala perdida

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 10:27

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 ago 2021 às 10:27
As quatro vítimas que foram mortas em Conceição da Barra
As quatro vítimas que foram mortas em Conceição da Barra Crédito: Montagem / A Gazeta
Imagens de câmeras da região de Braço do Rio, em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo, onde quatro pessoas foram assassinadas em um bar, vão ajudar a Polícia Civil na investigação do caso. O delegado Roberto Fanti confirmou à reportagem da TV Gazeta Norte nesta segunda-feira (16) que as imagens já foram recolhidas e estão sendo analisadas.
De acordo com informações da Polícia Militar, o autor dos disparos estava em um carro. Segundo Fanti, foi possível ver nas imagens de videomonitoramento que o veículo estava com quatro pessoas.
O delegado afirmou ainda que duas pessoas foram intimadas e serão ouvidas nesta segunda na Delegacia de Conceição da Barra.

ALVO DOS BANDIDOS

As investigações apontam que, dos quatro mortos, dois eram alvo, e a dona do bar morreu atingida por uma bala perdida.
As vítimas foram identificadas como: Deyvison da Conceição dos Santos, de 20 anos, Weverton Silva do Nascimento, de 29, Manoel Marques, de 52, e Ione Caires, de 48 anos.
Ione Caires, assassinada em Conceição da Barra Crédito: Redes sociais

DONA DO BAR LIGOU PARA O FILHO ANTES DE MORRER

Ione chegou a ser socorrida com vida por moradores, mas acabou morrendo antes de ver o filho, que havia saído de Vitória assim que recebeu a ligação da mãe. A informação foi dada por uma sobrinha da Ione à repórter Paula Brazão, da TV Gazeta Norte.

O CASO

Quatro pessoas foram mortas a tiros em um bar, na noite de sexta-feira (13), no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo. Segundo familiares, as vítimas moravam no distrito e eram conhecidas da dona do bar, muito querida na região.
*Com contribuição de Raquel Rosa, da TV Gazeta Norte

Veja Também

Homem chega de carro, atira e mata 4 pessoas em bar de Conceição da Barra

Covid: Conceição da Barra começa a vacinar a partir de 20 anos

Assassinatos em Conceição da Barra: mãe ligou para filho antes de morrer

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Conceição da Barra Polícia Civil ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados