Câmeras podem ajudar a identificar criminosos que mataram 4 em bar do ES

Imagens de câmeras da região de Braço do Rio, em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo, onde quatro pessoas foram assassinadas em um bar, vão ajudar a Polícia Civil na investigação do caso. O delegado Roberto Fanti confirmou à reportagem da TV Gazeta Norte nesta segunda-feira (16) que as imagens já foram recolhidas e estão sendo analisadas.
De acordo com informações da Polícia Militar, o autor dos disparos estava em um carro. Segundo Fanti, foi possível ver nas imagens de videomonitoramento que o veículo estava com quatro pessoas.
O delegado afirmou ainda que duas pessoas foram intimadas e serão ouvidas nesta segunda na Delegacia de Conceição da Barra.
ALVO DOS BANDIDOS
As investigações apontam que, dos quatro mortos, dois eram alvo, e a dona do bar morreu atingida por uma bala perdida.
As vítimas foram identificadas como: Deyvison da Conceição dos Santos, de 20 anos, Weverton Silva do Nascimento, de 29, Manoel Marques, de 52, e Ione Caires, de 48 anos.
DONA DO BAR LIGOU PARA O FILHO ANTES DE MORRER
Ione chegou a ser socorrida com vida por moradores, mas acabou morrendo antes de ver o filho, que havia saído de Vitória assim que recebeu a ligação da mãe. A informação foi dada por uma sobrinha da Ione à repórter Paula Brazão, da TV Gazeta Norte.
O CASO
Quatro pessoas foram mortas a tiros em um bar, na noite de sexta-feira (13), no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo. Segundo familiares, as vítimas moravam no distrito e eram conhecidas da dona do bar, muito querida na região.
*Com contribuição de Raquel Rosa, da TV Gazeta Norte