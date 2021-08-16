Duas crianças morrem em incêndio em casa na Serra

Duas crianças morreram no incêndio ocorrido na casa verde (ao fundo) nesta manhã, na Serra Crédito: José Carlos Schaeffer

Os irmãos Israel, de 6 anos, e Ícaro Storch, de 5 anos, morreram em um incêndio que atingiu uma casa no Bairro das Laranjeiras, na Serra , na manhã desta segunda-feira (16), por volta das 6h44. Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi ao local para combater o incêndio, o fogo atingiu a cozinha e o quarto da residência. As crianças foram encontradas carbonizadas no quarto. Uma senhora e uma adolescente de 15 anos conseguiram sair ilesos da casa.

De acordo com o chefe de operações dos Bombeiros , tenente Schulz, ao chegarem à residência, os militares não tinham a certeza da presença das crianças no interior da mesma.

"A princípio, quando chegamos para combater o incêndio, não havia sido positivado a questão de vítimas. Nós entramos, combatemos (as chamas) no quarto delas (crianças) e posteriormente, quando diminuímos um pouco a temperatura para efetivamente vasculhar o ambiente, nós acabamos encontrando as crianças queimadas. Os vizinhos e moradores apenas pensavam que poderia ter crianças, mas não deram certeza até o início da nossa atuação", explicou o bombeiro, informando que o incêndio ficou concentrado no quarto.

Ícaro, sem camisa, e Israel, morreram no incêndio ocorrido nesta manhã, na Serra Crédito: Arquivo pessoal

TETO DESABOU

O tenente Shulz ainda explicou que o teto do cômodo da casa desabou sobre as duas crianças após ceder com o calor concentrado. Apenas quando o fogo foi controlado, os bombeiros conseguiram localizar as vítimas.

"Com o incêndio, o teto foi perdendo a resistência. Por ser de madeirite, com pouco calor o mesmo já cede. Ele cedeu e acabou caindo por cima delas. Somente após a retirada dos escombros nós conseguimos identificar as crianças. Elas estavam uma ao lado da outra, bem próximas e em posições opostas. Não sabemos ainda se estavam dormindo ou tentando sair do local", complementou.

Irmãos de 5 e 6 anos morrem em incêndio na Serra

No local, os Bombeiros ainda identificaram que a ligação elétrica da casa era irregular. Este fato é uma possibilidade a ser averiguada pela perícia para o início do incêndio, mas ainda não é possível constatar que as chamas foram iniciadas por esta causa.