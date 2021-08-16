Incêndio na Serra: imagens mostram interior da casa onde crianças morreram

Fotos mostram escombros no interior da casa onde irmãos morreram após incêndio na Serra Crédito: Fernando Madeira

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Os dois irmãos estavam no quarto da casa, onde as chamas ficaram concentradas. Segundo os Bombeiros, somente após o controle do fogo e da retirada dos escombros do teto do cômodo que desabou, foi possível localizar e constatar que as crianças haviam morrido. Ainda de acordo com os militares que atenderam a ocorrência, o incêndio começou pouco antes das 7 horas.

Em choque, a mãe das crianças, Charlene Storch, foi até o local após ser informada de que os filhos haviam morrido. Ela não estava na casa há pelo menos três dias, mas morava no imóvel junto dos filhos e avó deles, segundo apurado pela reportagem de A Gazeta com familiares. Charlene prestou depoimento na Delegacia Regional da Serra e foi liberada.

CRONOLOGIA DOS FATOS

Após o incêndio ser completamente controlado e os corpos removidos dos escombros, a tenente Andressa Silva, dos Bombeiros, explicou toda a cronologia dos fatos ocorridos, durante coletiva de imprensa.

"Nós fomos acionados por volta das 6h50 da manhã e rapidamente nosso caminhão e nossa equipe de incêndio e resgate foi deslocada para o local porque havia a informação sobre possíveis vítimas. A equipe realizou um combate a incêndio e busca. Quando chegamos, duas pessoas já haviam saído: uma idosa e uma adolescente. Tinha informações de que haviam crianças lá dentro. Enquanto faziam a extinção do fogo, de fato foi percebido a presença dos meninos deitados um de frente para o outro, mas invertidos na cama para caber os dois", explicou a militar.

Casa onde irmãos morreram incendiados na Serra

A tenente ainda salientou que no momento em que os combatentes chegaram até a cama, Israel e Ícaro já estavam mortos e carbonizados. Após a retirada dos meninos, as perícias dos Bombeiros e da Polícia Civil foram iniciadas para identificar as causas do incêndio e também das mortes. O laudo pericial dos Bombeiros tem prazo de 20 dias para ser confeccionado, prorrogável pelo mesmo período, caso necessário.

Ainda conforme a tenente, a avó dos garotos tem problemas psicológicos — informação confirmada por vizinhos e pela adolescente, que é irmã dos meninos. "Essa jovem, inclusive, em desespero saiu da casa em chamas e não conseguiu salvar os garotinhos, que dormiam no quarto", contou a militar.

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