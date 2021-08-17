Empresa é multada em R$ 1 milhão por vazamento de óleo diesel na Serra

Óleo diesel que vazou de caminhão tombado na BR 101 atingiu córrego da região Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the video tag.

Prefeitura da Serra informou que foram derramados cerca de 17 mil litros de óleo diesel. Nesta terça (17) e quarta-feira (18), o município vai recolher amostras de água do córrego Doutor Robson e da Lagoa Juara para avaliar se houve contaminação. O prazo para o resultado da análise é de 30 dias.

Ainda segundo a administração municipal, foram descumpridos doze artigos da Lei nº 2199/1999, que está prevista no Código de Meio Ambiente da Serra. Entre eles, a prefeitura destacou dois:

Artigo 164: "causar poluição de qualquer natureza em níveis que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais de qualquer espécie, microorganismos, fungos, plantas silvestres ou cultivadas, bem como a destruição significativa da flora ou, ainda, tomem uma área urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana”.

"causar poluição de qualquer natureza em níveis que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais de qualquer espécie, microorganismos, fungos, plantas silvestres ou cultivadas, bem como a destruição significativa da flora ou, ainda, tomem uma área urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana”. Artigo 165: "emitir ou despejar resíduos sólidos, líquidos e gasosos causadores de degradação ambiental, em desacordo com as normas ou licença ambiental”.



A informação sobre a penalidade foi enviada na última sexta-feira (13) à empresa, que possui um prazo de 30 dias para recorrer da decisão ou pagar a multa com desconto de 30%.

A Petronac foi procurada pela reportagem de A Gazeta, mas não retornou. Assim que houver um posicionamento da empresa, este texto será atualizado.

Caminhão tomba na BR 101 em Planalto Serrano, na Serra

IEMA HAVIA APONTADO "DANO SIGNIFICATIVO"

"A maior parte do óleo que vazou ficou retida nas barreiras de contenção instaladas e uma parte menor atingiu a vegetação e o córrego da região, sendo logo dissipada", diz trecho da nota do Iema. Ainda conforme o órgão, a limpeza do local começou a ser feita pela empresa responsável pelo caminhão no dia 10 de agosto, conforme previsto. O Iema também informou que a empresa teria que realizar a recuperação da área atingida pelo vazamento e seria multada.

RELEMBRE O CASO

Um caminhão-tanque transportando óleo diesel tombou no km 259 da BR 101 , no bairro Planalto Serrano, na Serra. O Corpo de Bombeiros informou, em seu perfil no Twitter, que atuava na ocorrência com a PRF , Eco101, além de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

Um grupo de pessoas foi flagrado recolhendo o óleo diesel que ficou espalhado na pista. Os populares improvisaram recipientes e, com o auxílio de garrafas pet cortadas, conseguiram coletar o líquido do asfalto e colocar em outras garrafas ou galões. Veja o vídeo:

Your browser does not support the video tag.

A reportagem da TV Gazeta, que foi ao local do acidente, apurou com o Corpo de Bombeiros que o caminhão tem capacidade para transportar até 37 mil litros e poderiam ter vazado mais de 7 mil litros de óleo diesel. A repórter Naiara Arpini conversou com a tenente Andressa, que explicou que o veículo da empresa responsável pelo transporte que fará o transbordo do líquido estava vindo de Manhuaçu, em Minas Gerais, para o Estado.

"Por se tratar de um líquido inflamável, nós isolamos totalmente a área, fizemos procedimentos de transbordo e estamos aguardando a empresa para fazer o transbordo com total segurança. A empresa está vindo, o caminhão que vai providenciar o transbordo, então nós vamos aguardar. Ainda demora um certo tempo para fazer toda a operação para, depois, liberarmos a pista”, alertou a tenente, na ocasião.

Parte do óleo diesel que vazou de um caminhão-tanque que tombou na BR 101, na altura do bairro Planalto Serrano, na Serra, na tarde do dia 9, escorreu para um córrego da região. A informação foi confirmada pelo sargento Tápias, diretor da Defesa Civil do município.

Segundo o sargento, próximo do trecho onde o caminhão tombou, há uma "boca de lobo" — peça de tubulação que permite que a água seja conduzida para a rede de escoamento — por onde o óleo diesel desceu e chegou ao córrego. Tápias também contou que agentes do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) orientaram moradores da região sobre os riscos do consumo da água contaminada.

VÍDEO MOSTROU ACIDENTE

Veja o vídeo: Uma câmera de videomonitoramento de uma empresa que fica às margens da BR 101 flagrou o momento exato em que o caminhão que transportava óleo diesel tombou na rodovia . Nas imagens, é possível ver que o motorista parece ter perdido o controle da do caminhão. Desgovernado, o veículo tomba e ainda se arrasta pela pista por alguns metros antes de para no acostamento.

Your browser does not support the video tag.

Uma funcionária, que trabalha na empresa onde a câmera está instalada e que preferiu não se identificar, contou que ouviu um barulho forte vindo da estrada e logo viu o caminhão desgovernado.