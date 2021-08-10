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Planalto Serrano

Após retirada de caminhão-tanque, BR 101 é liberada na Serra

Os trabalhos foram realizados durante a noite e madrugada por equipes da concessionária, do Corpo de Bombeiros e de uma empresa que fez o serviço de transbordo do combustível

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 07:26

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

10 ago 2021 às 07:26
Local onde caminhão-tanque tomou na BR 101, na Serra
Local onde caminhão-tanque tomou na BR 101, na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Após o trabalho de transbordo do combustível, destombamento do veículo e limpeza da pista, o trecho da BR 101 onde um caminhão-tanque tombou na tarde desta segunda-feira (9), na Serra, foi liberado às 6h desta terça (10). A informação foi confirmada pela Eco101, concessionária responsável pela via, pelas redes sociais.
De acordo com o sargento Tápias, da Defesa Civil da Serra, foram derramados cerca de 16 mil litros de óleo diesel na pista. O combustível atingiu uma boca de lobo às margens da rodovia, que levou o líquido até um córrego próximo. Sobre possíveis danos na Lagoa Juara, sargento Tápias não soube informar e disse que deve aguardar estudos mais aprofundados. 
"Essa carreta possuía uma capacidade de 37 mil litros. Ela veio carregada com 32 mil litros até o local do acidente. Dezesseis  mil litros foram derramados e os outros 16 mil foram recuperados pelo transbordo realizado pela empresa. Com o acidente, o líquido escoou para a margem da rodovia e por uma boca de lobo atingiu o córrego Doutor Róbson. A gente não pode dizer que vai haver uma contaminação da lagoa Juara. Vai precisar de estudos e alguns dados para apurar os danos e os responsáveis", destacou.
Equipes realizaram transbordo do combustível e destombamento do caminhão durante a madrugada desta terça (10)
Equipes realizaram transbordo do combustível e destombamento do caminhão durante a madrugada desta terça (10) Crédito: Reprodução / Instagram Tenente Andresa
O acidente aconteceu por volta das 15h30 desta segunda-feira (9). Os trabalhos foram realizados durante a noite e madrugada por equipes da concessionária, do Corpo de Bombeiros e de uma empresa que fez o serviço de transbordo do combustível. O caminhão-tanque transportando óleo diesel tombou na tarde desta segunda-feira (9), no km 259 da BR 101, no bairro Planalto Serrano, na Serra.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo foi socorrido com ferimentos leves para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Serra Sede e posteriormente encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Equipes da Defesa Civil da Serra também estiveram no local para avaliar os danos causados pelo vazamento de óleo diesel no local. Segundo o sargento Tápias, diretor do órgão, o produto escorreu em direção a um bueiro próximo ao local. “Quando escorreu do caminhão, o óleo foi para uma ‘boca de lobo’ e o combustível foi direto para um córrego. No córrego, já deu uma diluída. Mesmo assim, tem um dano ambiental, mas não há o risco de uma possível explosão", afirmou o sargento.

POPULARES USAM RECIPIENTES PARA PEGAR ÓLEO DIESEL

Populares que estavam no local onde o caminhão-tanque tombou utilizaram recipientes para pegar o óleo diesel que ficou derramado na pista da BR 101 após o acidente.

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Vídeo mostra momento em que caminhão-tanque tomba na BR 101, na Serra

Óleo diesel que vazou de caminhão em acidente atingiu córrego na Serra

Caminhão tomba na BR 101 em Planalto Serrano, na Serra

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