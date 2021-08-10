Vídeo mostra momento em que caminhão-tanque tomba na BR 101, na Serra

Vídeo mostra momento em que caminhão-tanque com óleo diesel tomba na Serra Crédito: Videomonitoramento

Nas imagens, é possível ver que o motorista parece ter perdido o controle da do caminhão. Desgovernado, o veículo tomba e ainda se arrasta pela pista por alguns metros antes de para no acostamento. Veja o vídeo:

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Uma funcionária, que trabalha na empresa onde a câmera está instalada e que preferiu não se identificar, contou que ouviu um barulho forte vindo da estrada e logo viu o caminhão desgovernado.

“Eu estava quase saindo do escritório. Temos uma visão do alto e eu estava próxima de onde a câmera estava instalada. Teve um barulho forte, não tem como saber o que aconteceu, talvez ele tenha caído na valeta e perdido o controle. O caminhão começou a andar em zigue-zague. Ele deu sorte que não vinha ninguém ao lado dele. Lá embaixo, ele tombou", disse.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal ( PRF ), o motorista do veículo foi socorrido com ferimentos leves para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Serra Sede e posteriormente encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. As causas do acidente ainda não foram informadas.

SOBRE O ACIDENTE

Um caminhão-tanque transportando óleo diesel tombou na tarde desta segunda-feira, no km 259 da BR 101, no bairro Planalto Serrano, na Serra. O Corpo de Bombeiros informou, em seu perfil no Twitter, que atua na ocorrência com a PRF, Eco101, além de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

Um grupo de pessoas foi flagrado recolhendo o óleo diesel que ficou espalhado na pista. Os populares improvisaram recipientes e, com o auxílio de garrafas pet cortadas, conseguiram coletar o líquido do asfalto e colocar em outras garrafas ou galões. Veja o vídeo:

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A reportagem da TV Gazeta, que foi ao local do acidente, apurou com o Corpo de Bombeiros que o caminhão tem capacidade para transportar até 37 mil litros e podem ter vazado mais de 7 mil litros de óleo diesel. A repórter Naiara Arpini conversou com a tenente Andressa, que explicou que o veículo da empresa responsável pelo transporte que fará o transbordo do líquido está vindo de Manhuaçu, em Minas Gerais, para o Estado.

"Por se tratar de um líquido inflamável, nós isolamos totalmente a área, fizemos procedimentos de transbordo e estamos aguardando a empresa para fazer o transbordo com total segurança. A empresa está vindo, o caminhão que vai providenciar o transbordo, então nós vamos aguardar. Ainda demora um certo tempo para fazer toda a operação para, depois, liberarmos a pista”, alertou a tenente.

ÓLEO DIESEL CONTAMINOU CÓRREGO

Parte do óleo diesel que vazou de um caminhão-tanque que tombou na BR 101, na altura do bairro Planalto Serrano, na Serra, na tarde desta segunda-feira (9), escorreu para um córrego da região . A informação foi confirmada pelo sargento Tápias, diretor da Defesa Civil do município, que informou ainda não saber se o córrego desemboca em alguma lagoa da região.