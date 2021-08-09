Grupo é flagrado coletando óleo diesel que vazou de caminhão na Serra

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09/08 às 16h05min | Campinho da Serra I/Serra – Acidente com Produto Perigoso: Caminhão tanque carregado de diesel tombou na BR101.Equipes chegando ao local para o atendimento, em conjunto com a ECO101, SAMU, PRF e IEMA. #193ES https://t.co/gVT3sYFRyH

Um grupo de pessoas foi flagrado recolhendo o óleo diesel que ficou espalhado na pista. Os populares improvisaram recipientes e, com o auxílio de garrafas pet cortadas, conseguiram coletar o líquido do asfalto e colocar em outras garrafas ou galões. Veja o vídeo: