Grupo é flagrado coletando óleo diesel que vazou de caminhão na Serra

Um grupo de pessoas foi flagrado recolhendo o óleo diesel que ficou espalhado na pista após um caminhão-tanque tombar no km 259 da BR 101, no bairro Planalto Serrano, na Serra, na tarde desta segunda-feira (9). Os populares improvisaram recipientes e, com o auxílio de garrafas pet cortadas, conseguiram coletar o líquido do asfalto e colocar em outras garrafas ou galões. Veja vídeo:
Por conta do acidente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou a pista da BR 101 no sentido Norte. A interdição facilitou a ação do grupo, visto que o trânsito no trecho está sendo desviado. Equipes da PRF e da Eco 101 — concessionária que administra a via — estão no local para fazer a sinalização aos motoristas e realizar a limpeza da pista. Uma equipe da Defesa Civil da Serra também esteve no local, assim como técnicos do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), para avaliar os danos ambientais.
Populares pegam óleo diesel após vazamento em caminhão
SOBRE O ACIDENTE
Um caminhão-tanque transportando óleo diesel tombou na tarde desta segunda-feira (9), no km 259 da BR 101, no bairro Planalto Serrano, na Serra. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo foi socorrido com ferimentos leves para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Serra Sede e posteriormente encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
O Corpo de Bombeiros informou, em seu perfil no Twitter, que atua na ocorrência com a PRF, Eco101, além de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).
Um grupo de pessoas foi flagrado recolhendo o óleo diesel que ficou espalhado na pista. Os populares improvisaram recipientes e, com o auxílio de garrafas pet cortadas, conseguiram coletar o líquido do asfalto e colocar em outras garrafas ou galões. Veja o vídeo:
VÍDEO FLAGROU MOMENTO DO ACIDENTE
Uma câmera de videomonitoramento de uma empresa que fica às margens da BR 101 flagrou o momento exato em que o caminhão que transportava óleo diesel tombou na rodovia. Nas imagens, é possível ver que o motorista parece ter perdido o controle da do caminhão. Desgovernado, o veículo tomba e ainda se arrasta pela pista por alguns metros antes de para no acostamento. Veja o vídeo: