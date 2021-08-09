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BR 101

Acidente entre carreta e carro interdita parcialmente o Contorno em Cariacica

A colisão ocorreu por volta das 8h desta segunda-feira (9) e não houve feridos segundo a PRF, que está no local. A carroceria do veículo pesado carregado com placas de granito tombou na pista

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 10:48

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

09 ago 2021 às 10:48
Rodovia do Contorno
A frente do HB20 ficou completamente destruída na colisão. Segundo a PRF, não houve feridos no acidente na Rodovia do Contorno, em Cariacica Crédito: Foto leitor
Um acidente envolvendo uma carreta carregada com placas de granito e um Hyundai HB20 deixou o trânsito parcialmente interditado na Rodovia do Contorno (BR 101), na manhã desta segunda-feira (9), na altura do quilômetro 287, próximo ao retorno para o bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica.

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De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, que foi ao local, não houve vítimas na colisão ocorrida por volta das 8h. Devido à batida, o veículo pesado tombou na pista e houve vazamento de óleo. Já o carro de passeio ficou com a frente bastante destruída.

O QUE DIZ A ECO101

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, concessionária que administra a via,  houve uma ocorrência envolvendo uma carreta e um carro de passeio, no km 288,3, em Cariacica. A ocorrência foi registrada às 07h56 desta segunda-feira (09). Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF. Não há vítimas. As faixas 1 e 2 sentido sul estão interditadas e o trânsito segue com desvio. No momento equipes de limpeza estão realizando os serviços na região.
Equipes da Eco 101, concessionária da BR 101 no Estado, estão no local e trabalham para a limpeza da via federal. Foi preciso utilizar pó de serragem para evitar juntar o fluido que vazou do motor do veículo pesado.

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Acidente BR 101 Cariacica rodovia do contorno trânsito Polícia Rodoviária Federal
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