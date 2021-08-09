Acidente entre carreta e carro interdita parcialmente o Contorno em Cariacica

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, concessionária que administra a via, houve uma ocorrência envolvendo uma carreta e um carro de passeio, no km 288,3, em Cariacica. A ocorrência foi registrada às 07h56 desta segunda-feira (09). Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF. Não há vítimas. As faixas 1 e 2 sentido sul estão interditadas e o trânsito segue com desvio. No momento equipes de limpeza estão realizando os serviços na região.