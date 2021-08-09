Acidente entre carreta e carro interdita parcialmente o Contorno em Cariacica

Um acidente envolvendo uma carreta carregada com placas de granito e um Hyundai HB20 deixou o trânsito parcialmente interditado na Rodovia do Contorno (BR 101), na manhã desta segunda-feira (9), na altura do quilômetro 287, próximo ao retorno para o bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, que foi ao local, não houve vítimas na colisão ocorrida por volta das 8h. Devido à batida, o veículo pesado tombou na pista e houve vazamento de óleo. Já o carro de passeio ficou com a frente bastante destruída.
O QUE DIZ A ECO101
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, concessionária que administra a via, houve uma ocorrência envolvendo uma carreta e um carro de passeio, no km 288,3, em Cariacica. A ocorrência foi registrada às 07h56 desta segunda-feira (09). Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF. Não há vítimas. As faixas 1 e 2 sentido sul estão interditadas e o trânsito segue com desvio. No momento equipes de limpeza estão realizando os serviços na região.
Equipes da Eco 101, concessionária da BR 101 no Estado, estão no local e trabalham para a limpeza da via federal. Foi preciso utilizar pó de serragem para evitar juntar o fluido que vazou do motor do veículo pesado.