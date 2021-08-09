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Um caminhão-tanque transportando óleo diesel tombou na tarde desta segunda-feira (9), no km 259 da BR 101, no bairro Planalto Serrano, na Serra . De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , o motorista do veículo foi socorrido com ferimentos leves para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Serra Sede e posteriormente encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Depois da limpeza da pista e destombamento do veículo, o trecho foi totalmente liberado às 6h desta terça-feira (10).

A PRF informou que o veículo tombou nas proximidades do acostamento. Ainda assim, o trânsito na via no sentido Norte foi interditado para atuação do resgate. Por volta das 16h30 o tráfego no sentido seguia com um desvio e havia registro de lentidão. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Eco101 — concessionária que administra a via — foram ao local para auxiliar no tráfego de veículos e fazer a limpeza da via.

Até o início da noite, equipes do Corpo de Bombeiros realizam a proteção do local até a chegada da empresa responsável pelo transbordo do óleo diesel. Depois de feito o trabalho e o destombamento do caminhão, a pista foi limpa durante a madrugada e liberada às 6h desta terça-feira (10), de acordo com a Eco101.

6h - Pista totalmente liberada! — Eco101 (@_eco101) August 10, 2021

Caminhão tomba na BR 101 em Planalto Serrano, na Serra

O Corpo de Bombeiros informou, em seu perfil no Twitter, que atuou na ocorrência com a PRF, Eco101, além de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

09/08 às 16h05min | Campinho da Serra I/Serra – Acidente com Produto Perigoso: Caminhão tanque carregado de diesel tombou na BR101.Equipes chegando ao local para o atendimento, em conjunto com a ECO101, SAMU, PRF e IEMA. #193ES

https://t.co/gVT3sYFRyH — Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (@bombeirosES) August 9, 2021

O fotógrafo Fernando Madeira, de A Gazeta, e colaboradores registraram imagens feitas no local mostram o óleo que vazou do caminhão-tanque e ficou espalhado na pista.

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Equipes da Defesa Civil da Serra também estiveram no local para avaliar os danos causados pelo vazamento de óleo diesel no local. Segundo o sargento Tápias, diretor do órgão, o produto escorreu em direção a um bueiro próximo ao local. “Quando escorreu do caminhão, o óleo foi para uma ‘boca de lobo’ e o combustível foi direto para um córrego. No córrego, já deu uma diluída. Mesmo assim, tem um dano ambiental, mas não há o risco de uma possível explosão", afirmou o Sargento.

Ainda de acordo com o diretor da Defesa Civil da Serra, equipes do Iema e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente percorreram bairros do entorno para alertar a população sobre as possíveis consequências com relação ao consumo da água, que pode estar contaminada. "Vamos acompanhar para ver se ele vai atingir alguma das lagoas próximas ao local”, concluiu.

Sargento Tápias, Defesa Civil da Serra. Crédito: Fernando Madeira

Equipes afirmaram ainda que não sabem quantos litros de óleo vazaram do tanque do caminhão. "Sabemos que o veículo tem capacidade para transportar 37 mil litros de óleo. Entretanto, ainda não temos a informação se estava com a capacidade máxima de carga, ele está vazando aos poucos, apenas com a nota fiscal do motorista teremos a confirmação", afirmou.

POPULARES USAM RECIPIENTES PARA PEGAR ÓLEO DIESEL

Populares que estavam no local onde o caminhão-tanque tombou providenciaram recipientes para pegar o óleo diesel que ficou derramado na pista da BR 101 após o acidente.

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