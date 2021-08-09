Óleo diesel que vazou de caminhão em acidente atingiu córrego na Serra

Óleo diesel que vazou do caminhão escoou para um córrego que passa pela região Crédito: Fernando Madeira

Segundo o sargento, próximo do trecho onde o caminhão tombou, há uma "boca de lobo" — peça de tubulação que permite que a água seja conduzida para a rede de escoamento — por onde o óleo diesel desceu e chegou ao córrego. Tápias também contou que agentes do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos ( Iema ) estão orientando moradores da região sobre os riscos do consumo da água contaminada.

"A 500 metros do local, tem uma 'boca de lobo'. Então, todo o combustível desceu por ali e foi para um córrego. No córrego, já deu uma diluída. Tem um dano ambiental, mas não há o risco de explosão, incêndio. Vamos voltar para ver se atingiu alguma das lagoas", disse.

A reportagem de A Gazeta demandou o Iema, que explicou, em nota, que uma equipe está no local acompanhando o atendimento à ocorrência e atuando nas medidas de contenção do produto. Ainda não é possível, segundo o órgão, avaliar os impactos ambientais causados pelo vazamento do óleo diesel.

Caminhão tomba na BR 101 em Planalto Serrano, na Serra

7 MIL LITROS DE ÓLEO DIESEL PODEM TER VAZADO

A reportagem da TV Gazeta, que foi ao local do acidente, apurou com o Corpo de Bombeiros que o caminhão tem capacidade para transportar até 37 mil litros e podem ter vazado mais de 7 mil litros de óleo diesel. A repórter Naiara Arpini conversou com a tenente Andressa, que explicou que o veículo da empresa responsável pelo transporte que fará o transbordo do líquido está vindo de Manhuaçu, em Minas Gerais, para o Estado.

"Por se tratar de um líquido inflamável, nós isolamos totalmente a área, fizemos procedimentos de transbordo e estamos aguardando a empresa para fazer o transbordo com total segurança. A empresa está vindo, o caminhão que vai providenciar o transbordo, então nós vamos aguardar. Ainda demora um certo tempo para fazer toda a operação para, depois, liberarmos a pista”, alertou a tenente.

A reportagem de A Gazeta tentou fazer contato por telefone e por e-mail com a Petronac, empresa responsável pelo transporte do óleo diesel que vazou com o tombamento do caminhão-tanque, mas, até o momento, não obteve retorno. Assim que houver um posicionamento, este texto será atualizado.

SOBRE O ACIDENTE

Um caminhão-tanque transportando óleo diesel tombou na tarde desta segunda-feira (9), no km 259 da BR 101, no bairro Planalto Serrano, na Serra. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo foi socorrido com ferimentos leves para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Serra Sede e posteriormente encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

O Corpo de Bombeiros informou, em seu perfil no Twitter, que atua na ocorrência com a PRF, Eco101, além de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

Um grupo de pessoas foi flagrado recolhendo o óleo diesel que ficou espalhado na pista. Os populares improvisaram recipientes e, com o auxílio de garrafas pet cortadas, conseguiram coletar o líquido do asfalto e colocar em outras garrafas ou galões. Veja o vídeo:

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VÍDEO FLAGROU MOMENTO DO ACIDENTE

Veja o vídeo: Uma câmera de videomonitoramento de uma empresa que fica às margens da BR 101 flagrou o momento exato em que o caminhão que transportava óleo diesel tombou na rodovia . Nas imagens, é possível ver que o motorista parece ter perdido o controle da do caminhão. Desgovernado, o veículo tomba e ainda se arrasta pela pista por alguns metros antes de para no acostamento.