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Acidente na BR-101

Iema aponta dano "significativo" após óleo diesel vazar de caminhão na Serra

Órgão afirma não haver indícios de que óleo diesel tenha atingido a região da lagoa Juara. Combustível vazou após caminhão-tanque tombar na altura de Planalto Serrano

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 20:16

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

10 ago 2021 às 20:16
Uma carreta carregada de óleo diesel tombou na tarde de ontem, (09), na BR 101 Norte, na altura do bairro Planalto Serrano
Óleo diesel transportado pelo caminhão atingiu vegetação e córrego após escorrer pela lateral da BR 101 Crédito: Fernando Madeira
Após horas de avaliação nesta terça-feira (10), o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) constatou que houve impactos ambientais significativos na região de Planalto Serrano, na Serra, em decorrência do vazamento de óleo diesel gerado pelo acidente com um caminhão na BR 101.
Segundo o órgão estadual, os danos ficaram concentrados no trecho próximo de onde o veículo tombou na tarde de segunda-feira (10). Parte do combustível atingiu a vegetação e o córrego, situados nos arredores do local do acidente. No entanto, não há indícios de que o produto tenha chegado à lagoa Juara, em Jacaraípe.
Iema aponta dano significativo após óleo diesel vazar de caminhão na Serra
"A maior parte do óleo que vazou ficou retida nas barreiras de contenção instaladas e uma parte menor atingiu a vegetação e o córrego da região, sendo logo dissipada"
Iema - Trecho da nota
Ainda de acordo com o órgão, a limpeza do local começou a ser feita nesta terça-feira pela empresa responsável pelo caminhão, conforme previsto. A Petronac também terá que realizar a recuperação da área atingida pelo vazamento e será multada. O valor da multa não foi divulgado pelo Iema. 
A reportagem tentou contato com a empresa responsável pelo caminhão. Quando houver retorno, este texto será atualizado. A Gazeta também questionou o Iema sobre a quantidade de óleo diesel vazado do acidente que atingiu o meio ambiente e pediu mais detalhes sobre o impacto causado, mas não houve retorno.

Caminhão tomba na BR 101 em Planalto Serrano, na Serra

RELEMBRE O ACIDENTE

Com capacidade para transportar até 37 mil litros, um caminhão-tanque carregado com óleo diesel tombou na tarde de segunda-feira (9), enquanto trafegava no sentido Norte da BR 101. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 259, no trecho do bairro Planalto Serrano, na Serra.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista sofreu ferimentos leves. Câmera de uma empresa situada às margens da rodovia flagrou o momento do acidente. Nas imagens, dá para ver que o condutor perde o controle do veículo, que tomba e percorre alguns metros até parar no acostamento. Confira o vídeo:
Pouco após o acidente acontecer, pessoas que estavam na região foram flagradas recolhendo o óleo que escorria pela lateral da rodovia, até uma "boca de lobo" a cerca de 500 metros do local onde o veículo tombou. O grupo improvisou recipientes e usou garrafas pet cortadas para fazer a coleta do produto.
Na segunda-feira (9), o trânsito no trecho seguia por desvio. Até a chegada da empresa responsável pelo caminhão chegar, no início da noite, os Bombeiros ficaram no local, já que o diesel é inflamável. A limpeza foi feita durante a madrugada, e a pista totalmente liberada às 6h desta terça-feira (10).

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