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Vídeos: incêndio se alastra por vegetação na BR 262 em Venda Nova

Chamas se espalharam e foi necessário o trabalho dos Bombeiros para controlar o fogo, que se aproximou de casas e de plantação de eucalipto
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 ago 2021 às 08:08

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 08:08

Incêndio em vegetação de Venda Nova do Imigrante
Incêndio em vegetação de Venda Nova do Imigrante Crédito: Leitor | A Gazeta
Um incêndio em uma vegetação na noite desta terça-feira (24), em Tapera de Cima, Venda Nova do ImigranteRegião Serrana do Espírito Santo, chamou a atenção de quem passava pela BR 262. As chamas se alastraram rapidamente e foi necessário o trabalho do Corpo de Bombeiros para controlar o fogo, que se aproximou de casas e de uma plantação de eucalipto.
As chamas começaram por volta das 18h. Segundo o Corpo de Bombeiros de Venda Nova, o incêndio foi controlado após uma hora, mas os militares continuaram no local até a meia-noite, para verificar possíveis novos focos e confirmar que o fogo não atingiria uma plantação de eucalipto e casas próximas da área atingida.
Ainda de acordo com os Bombeiros, não houve feridos e não se sabe o tamanho da área afetada. As causas do incêndio não foram informadas.

Imagens mostram estrago após incêndio em Venda Nova

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