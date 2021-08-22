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Fogo

Incêndio destrói área equivalente a 20 campos de futebol em Apiacá

Corpo de Bombeiros atuou por mais de seis horas com o apoio da Defesa Civil do município para combater o fogo

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 15:58

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 ago 2021 às 15:58
Incêndio destroi área equivalente a 20 campos de futebol
Incêndio destroi área equivalente a 20 campos de futebol Crédito: Divulgação |  Corpo de Bombeiros
Um incêndio consumiu uma área equivalente a 20 campos de futebol na tarde desta sexta-feira (21), no interior de Apiacá, na Região Sul do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros atuou com o apoio da Defesa Civil do município para combater o fogo.
Segundo os militares, o combate às chamas, que chegaram a cinco metros de altura, começou por volta das 12h30 e terminou apenas no início da noite. A grande área consumida era de vegetação de pasto. A equipe contou que atuou em vários momentos sem êxito.
Incêndio destroi área equivalente a 20 campos de futebol
Chamas chegaram a cinco metros de altura, segundo militares Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros
Os bombeiros somente conseguiram vencer o incêndio quanto usaram a técnica de "fogo contra fogo", fazendo um aceiro – uma barreira controlada com fogo antes da área incendiada para evitar que o incêndio se alastre.

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