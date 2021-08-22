Fogo destrói casa na Rota do Lagarto, em Pedra Azul

O dono do imóvel contou que, por volta de 2h30, ouviu barulhos de vidro quebrando vindo de uma parte da casa. Ele chegou a pensar que estava sendo vítima de um assalto e, ao abrir a porta do quarto, viu que a casa estava tomada por uma fumaça bem densa e escura. Um funcionário do dono do imóvel foi chamado e o ajudou a descer por uma escada para a área externa da residência.

Os militares que atenderam a ocorrência contaram que a casa, de aproximadamente 500 metros quadrados de área construída, já estava tomada pelas chamas quando chegaram. Eles desligaram o disjuntor de energia e, pela estrutura ser em sua maioria de madeira, tanto o assoalho quanto o teto, foi feito o combate em duas frentes, uma pelo deck da residência e a outra no lado oposto, pela sala de estar. Por não possuir seguro, o dono da casa não quis acionar a perícia.