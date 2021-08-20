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Caparaó

Incêndio em oficina destrói ônibus no Centro de Alegre

Segundo informações da PM, o fogo começou após solda em assento de ônibus que estava em uma oficina mecânica no Centro da cidade

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 10:02

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 ago 2021 às 10:02
Incêndio causa prejuízos em oficina de Alegre
Incêndio causa prejuízos em oficina de Alegre Crédito: Divulgação/ PM
Um incêndio na tarde desta quinta-feira (19), por volta das 15h40, mobilizou um carro-pipa da Prefeitura de Alegre, na Região do Caparaó. Segundo informações da Polícia Militar, o fogo começou em um dos assentos de um ônibus que estava em uma oficina mecânica no Centro da cidade. O ônibus ficou destruído. Apesar do prejuízo, ninguém ficou ferido.
Testemunhas contaram aos militares que o incêndio na oficina, localizada na Rua Benedito Teixeira Leão, começou após um funcionário do local manusear uma máquina de solda, que acabou queimando um dos assentos de ônibus. O fogo se espalhou pelas outras cadeiras e chegou a atingir alguns veículos no local.
O incêndio chegou ao fim com a ajuda de um caminhão-pipa da prefeitura. Não houve vítimas no local, apenas danos materiais. O dono do estabelecimento não soube dizer o valor do prejuízo. 

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