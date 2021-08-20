Presidente Kennedy vai ganhar campus do Ifes, mas obra será paga pela prefeitura

Cerimônia de lançamento da pedra fundamental do campus do Ifes em Presidente Kennedy teve participação do ministro da Educação, do governador do ES e de parlamentares Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Para a obra da nova unidade de ensino técnico, a administração municipal de Presidente Kennedy cedeu o terreno e vai desembolsar R$ 48 milhões com a construção, segundo apurou o G1 Espírito Santo . Com a inauguração, o Ifes chegará a 23 campi no Estado.

Kennedy é uma das cidades mais ricas do Estado em proporção ao número de habitantes, segundo o cálculo do PIB per capita que é feito pelo IBGE. O município é um grande produtor de petróleo e gás e, por isso, recebeu no último ano R$ 152 milhões em royalties. Pela lei, 75% desses recursos devem ser aplicados na área de educação.

Segundo a prefeitura, a negociação para que um campus do Instituto Federal fosse instalado em Presidente Kennedy levou dois anos. A expectativa da administração municipal é que a unidade fique pronta em dois anos após o início da obra.

As aulas, no entanto, devem começar a ser ministradas antes disso. A prefeitura vai ceder o espaço de uma escola municipal para o Ifes até que o prédio seja finalizado.

De acordo com o Ifes, a unidade terá capacidade de 1.200 alunos e os cursos ainda serão definidos em debate com a comunidade. Para essa definição, será levado em consideração o mercado produtivo local.

ONDE ENTRA O GOVERNO FEDERAL

O papel do Ministério da Educação (MEC) no processo, de acordo com o Ifes, foi o de autorizar a implantação. Futuramente, quando o local estiver construído e equipado, o ministério será o responsável pelo custeio da unidade.

Para isso, o MEC vai publicar uma portaria autorizando o funcionamento, com cargos, funções e valores para custeio da instituição.

De acordo com a pasta, o orçamento de repasses para o Ifes em 2021 é de R$ 745 milhões. O valor é R$ 23 milhões menor do que estava previsto para 2020. No ano passado, porém, o MEC executou R$ 657 milhões do orçamento para a unidade, 14% menor do que estava previsto.

Presidente Kennedy: cidade vai ganhar campus do Ifes Crédito: Divulgação

De acordo com o reitor do Ifes, Jadir Pela, o acordo mais comum para construção das unidades envolve apenas a doação do terreno por parte do Estado ou da prefeitura. Não é comum, segundo ele, que prefeituras banquem a construção e equipamento dos institutos.

"Todos os IFs quando são criados ou a prefeitura ou o governo do Estado cedem o terreno, mas construir não. Isso é uma condição diferente porque a prefeitura tem recursos para construir a unidade " Jadir Pela - Reitor do Ifes

Por nota, o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) informou, que o modelo utilizado na obra do futuro campus do Ifes - no qual a prefeitura será responsável por pagar toda a obra - é uma excepcionalidade.

Apesar de ser um fato excepcional, o Conif disse ainda que a parceria foi oportuna "principalmente levando em consideração a situação financeira que a Rede Federal se encontra atualmente".