Homem morre após ser baleado em bar de Jerônimo Monteiro, no interior do ES

Logo após atirar nas vítimas, o suspeito fugiu em um veículo de cor preta e não foi localizado até o momento. O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Alegre. A motivação do crime ainda é desconhecida.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site em que é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.