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Violência

Homem morre após ser baleado em bar de Jerônimo Monteiro, no interior do ES

Um adolescente também foi atingido por disparos de arma de fogo e ficou gravemente ferido

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 11:54

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

22 ago 2021 às 11:54
Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim
Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
Um homem de 29 anos morreu e um adolescente de 16 anos ficou gravemente ferido após serem baleados. O crime ocorreu na madrugada deste domingo (22) em um bar na localidade de Barra Limpa, distrito de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo.
Testemunhas contaram à Polícia Militar que, por volta de 2h, um homem, ainda não identificado, fez disparos de arma de fogo dentro do bar e atingiu Júlio César da Silva, de 29 anos, e um adolescente de 16 anos. Os dois foram socorridos para o Pronto Socorro de Alegre. Júlio foi atingido na cabeça e não resistiu aos ferimentos. Já o adolescente ficou gravemente ferido e foi transferido para outra unidade.
Logo após atirar nas vítimas, o suspeito fugiu em um veículo de cor preta e não foi localizado até o momento. O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Alegre. A motivação do crime ainda é desconhecida.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site em que é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.    

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