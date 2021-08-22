Homem morre após ser baleado em bar de Jerônimo Monteiro, no interior do ES

Um homem de 29 anos morreu e um adolescente de 16 anos ficou gravemente ferido após serem baleados. O crime ocorreu na madrugada deste domingo (22) em um bar na localidade de Barra Limpa, distrito de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo.
Testemunhas contaram à Polícia Militar que, por volta de 2h, um homem, ainda não identificado, fez disparos de arma de fogo dentro do bar e atingiu Júlio César da Silva, de 29 anos, e um adolescente de 16 anos. Os dois foram socorridos para o Pronto Socorro de Alegre. Júlio foi atingido na cabeça e não resistiu aos ferimentos. Já o adolescente ficou gravemente ferido e foi transferido para outra unidade.
Logo após atirar nas vítimas, o suspeito fugiu em um veículo de cor preta e não foi localizado até o momento. O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Alegre. A motivação do crime ainda é desconhecida.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site em que é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.