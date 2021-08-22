Um homem foi morto e outros dois foram baleados no bairro Ataíde, em Vila Velha, na madrugada deste domingo (22). De acordo com a Polícia Militar, informações levantadas no local do crime indicam que cinco suspeitos sequestraram as três vítimas no bairro Primeiro de Maio, no mesmo município.
Ainda segundo a corporação, as vítimas foram colocadas no porta-malas de um carro. Chegando ao bairro Ataíde, os sequestradores pararam o carro e atiraram contra os três homens. Os dois sobreviventes foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Civil foi acionada.
A Polícia Civil, por sua vez, informou que o caso vai ser investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e mais informações não serão repassadas para não interferir na apuração dos fatos.
O corpo da vítima, ainda de acordo com a PC, foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares. No DML também deve feito o exame cadavérico.
Homem é assassinado e dois são baleados em Ataíde, Vila Velha