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Violência

Pedreiro é esfaqueado e tem objetos de casa roubados em Cariacica

A vítima, de 43 anos, foi atacada após os criminosos arrombarem a porta da sala. A esposa do pedreiro também estava na casa, mas não foi ferida pelos criminosos

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 16:28

Publicado em 

21 ago 2021 às 16:28
Homem foi esfaqueado após criminosos invadirem casa em Cariacica
Homem foi esfaqueado após criminosos invadirem casa em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um pedreiro de 43 anos foi esfaqueado na madrugada deste sábado (21) dentro de sua casa, no bairro Flexal 1, em Cariacica. A vítima contou à Polícia Militar que estava dentro de casa quando o imóvel foi invadido por três homens. Eles o atacaram após arrombarem a porta da sala. A esposa do pedreiro também estava na casa, mas não foi ferida pelos criminosos.
O pedreiro ficou ferido no pescoço e no abdômen. Ele foi socorrido por familiares e levado para o Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage. Depois, precisou ser transferido para um hospital de Vila Velha, onde passou por uma cirurgia no pescoço.
Os criminosos fugiram levando vários pertences do casal, entre eles, os telefones celulares. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Cariacica.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

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