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Em Jardim Camburi

Vídeo: homem é preso ao tentar furtar bicicleta em condomínio

Imagens mostram suspeito aproveitando a saída de um morador para entrar no prédio. Vizinhos perceberam, ligaram a polícia, que o prendeu na saída do prédio

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 13:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2021 às 13:32
Trecho da gravação mostra bandido saindo do prédio com uma bicicleta
Trecho da gravação mostra homem saindo do prédio com uma bicicleta Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um homem foi preso após ser flagrado por câmeras de segurança de um condomínio furtando uma bicicleta. O caso aconteceu no bairro Jardim Camburi, em Vitória, na noite desta sexta-feira (20). Moradores viram a atitude suspeita e ligaram para a polícia, que flagrou e deteve o homem na porta do edifício.
Nas imagens de videomonitoramento é possível observar que o homem espera o momento em que um morador está saindo do prédio. Ele se aproveita do tempo que o portão eletrônico leva para fechar para entrar no condomínio.
Depois de entrar, ele se dirige ao local onde ficam guardadas as bicicletas e sai com uma delas, em direção à portaria do condomínio. De acordo com o sargento Harley, da Polícia Militar, moradores entraram em contato ao ver o suspeito nas imagens e fizeram com que a polícia chegasse rapidamente ao local.
“A comunidade ligou direto para o nosso plantão assim que viu a atitude suspeita. O nosso trabalho é não deixar que o crime ocorra. No momento do flagrante, nós já entramos em contato com o chefe da regional e passamos as imagens do ocorrido para ele, para o delegado de plantão ter acesso”, disse.
A bicicleta do morador foi recuperada. Agora, a polícia vai investigar se o suspeito está envolvido em outros roubos na região.
Quando saía do prédio, bandido foi surpreendido por viatura da Polícia Militar
Quando saía do prédio, bandido foi surpreendido por viatura da Polícia Militar Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Com informações da TV Gazeta

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