Vídeo: homem é preso ao tentar furtar bicicleta em condomínio

Trecho da gravação mostra homem saindo do prédio com uma bicicleta Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Um homem foi preso após ser flagrado por câmeras de segurança de um condomínio furtando uma bicicleta. O caso aconteceu no bairro Jardim Camburi , em Vitória , na noite desta sexta-feira (20). Moradores viram a atitude suspeita e ligaram para a polícia, que flagrou e deteve o homem na porta do edifício.

Nas imagens de videomonitoramento é possível observar que o homem espera o momento em que um morador está saindo do prédio. Ele se aproveita do tempo que o portão eletrônico leva para fechar para entrar no condomínio.

Your browser does not support the video tag.

Depois de entrar, ele se dirige ao local onde ficam guardadas as bicicletas e sai com uma delas, em direção à portaria do condomínio. De acordo com o sargento Harley, da Polícia Militar , moradores entraram em contato ao ver o suspeito nas imagens e fizeram com que a polícia chegasse rapidamente ao local.

“A comunidade ligou direto para o nosso plantão assim que viu a atitude suspeita. O nosso trabalho é não deixar que o crime ocorra. No momento do flagrante, nós já entramos em contato com o chefe da regional e passamos as imagens do ocorrido para ele, para o delegado de plantão ter acesso”, disse.

A bicicleta do morador foi recuperada. Agora, a polícia vai investigar se o suspeito está envolvido em outros roubos na região.

Quando saía do prédio, bandido foi surpreendido por viatura da Polícia Militar Crédito: Reprodução / TV Gazeta