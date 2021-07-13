Suspeito de furtar bicicletas em prédio é preso em Jardim Camburi

Um suspeito de furtar bicicletas foi detido na madrugada desta terça-feira (13) logo após praticar o crime em um prédio do bairro Jardim Camburi, em Vitória. O homem de 28 anos estava com duas bicicletas e várias ferramentas que ele utilizava para arrombar condomínios e cadeados.
Supervisor de policiamento da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar, o sargento Harley contou que o suspeito foi encontrado próximo à Praça Nilze Mendes, por volta das 3h20. "Em um patrulhamento, os policias abordaram ele em situação suspeita e o prenderam em flagrante", disse.
Segundo o sargento, uma das bicicletas encontradas com o criminoso estava identificada com o nome do condomínio. "Fizemos todo o procedimento e o síndico confirmou se tratar dele. Algumas vítimas também já estão indo à delegacia para fazer o reconhecimento do detido", explicou.
Para o êxito da ação, o sargento Harley destacou a importância do projeto "Rede Comunidade Segura", que visa aproximar a Polícia Militar da população de Jardim Camburi. Por meio dele, os moradores e profissionais da região têm um contato mais direto com os policiais.
"Quando ocorre algum fato atípico, somos sinalizados e temos os contatos dos síndicos dos condomínios. Vamos ao local, eles passam as características e repassamos elas às nossas equipes. Foi dessa forma que conseguimos deter este suspeito com as duas bicicletas", contou.
O QUE DIZ A PC
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o suspeito de 28 anos foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O caso seguirá sob investigação do 5º Distrito Policial.
REDE COMUNIDADE SEGURA: COMO PARTICIPAR
Se você mora ou trabalha no bairro Jardim Camburi, em Vitória, e quer fazer parte do projeto "Rede Comunidade Segura", a orientação é entrar em contato com a equipe responsável da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar pelo telefone (27) 3636-7318.