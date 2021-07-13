Suspeito de furtar bicicletas em prédio é preso em Jardim Camburi

Duas bicicletas foram recuperadas com o suspeito detido na madrugada desta terça-feira (13), em Jardim Camburi Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um suspeito de furtar bicicletas foi detido na madrugada desta terça-feira (13) logo após praticar o crime em um prédio do bairro Jardim Camburi , em Vitória . O homem de 28 anos estava com duas bicicletas e várias ferramentas que ele utilizava para arrombar condomínios e cadeados.

Supervisor de policiamento da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar , o sargento Harley contou que o suspeito foi encontrado próximo à Praça Nilze Mendes, por volta das 3h20. "Em um patrulhamento, os policias abordaram ele em situação suspeita e o prenderam em flagrante", disse.

Segundo o sargento, uma das bicicletas encontradas com o criminoso estava identificada com o nome do condomínio. "Fizemos todo o procedimento e o síndico confirmou se tratar dele. Algumas vítimas também já estão indo à delegacia para fazer o reconhecimento do detido", explicou.

Junto ao suspeito foram encontradas mais de 20 ferramentas usadas para arrombar condomínios e cadeados de bicicletas Crédito: Divulgação | Polícia Militar

"Quando ocorre algum fato atípico, somos sinalizados e temos os contatos dos síndicos dos condomínios. Vamos ao local, eles passam as características e repassamos elas às nossas equipes. Foi dessa forma que conseguimos deter este suspeito com as duas bicicletas", contou.

O QUE DIZ A PC

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o suspeito de 28 anos foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O caso seguirá sob investigação do 5º Distrito Policial.

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