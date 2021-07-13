Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Foram recuperadas

Suspeito de furtar bicicletas em prédio é preso em Jardim Camburi

Homem foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (13). Com o homem de 28 anos foram encontradas várias ferramentas para praticar o crime

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 17:01

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

13 jul 2021 às 17:01
Duas bicicletas foram recuperadas com o suspeito detido na madrugada desta terça-feira (13), em Jardim Camburi
Duas bicicletas foram recuperadas com o suspeito detido na madrugada desta terça-feira (13), em Jardim Camburi Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Um suspeito de furtar bicicletas foi detido na madrugada desta terça-feira (13) logo após praticar o crime em um prédio do bairro Jardim Camburi, em Vitória. O homem de 28 anos estava com duas bicicletas e várias ferramentas que ele utilizava para arrombar condomínios e cadeados.
Supervisor de policiamento da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar, o sargento Harley contou que o suspeito foi encontrado próximo à Praça Nilze Mendes, por volta das 3h20. "Em um patrulhamento, os policias abordaram ele em situação suspeita e o prenderam em flagrante", disse.
Segundo o sargento, uma das bicicletas encontradas com o criminoso estava identificada com o nome do condomínio. "Fizemos todo o procedimento e o síndico confirmou se tratar dele. Algumas vítimas também já estão indo à delegacia para fazer o reconhecimento do detido", explicou.
Junto ao suspeito foram encontradas mais de 20 ferramentas usadas para arrombar condomínios e cadeados de bicicletas Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Para o êxito da ação, o sargento Harley destacou a importância do projeto "Rede Comunidade Segura", que visa aproximar a Polícia Militar da população de Jardim Camburi. Por meio dele, os moradores e profissionais da região têm um contato mais direto com os policiais.
"Quando ocorre algum fato atípico, somos sinalizados e temos os contatos dos síndicos dos condomínios. Vamos ao local, eles passam as características e repassamos elas às nossas equipes. Foi dessa forma que conseguimos deter este suspeito com as duas bicicletas", contou.

O QUE DIZ A PC

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o suspeito de 28 anos foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O caso seguirá sob investigação do 5º Distrito Policial.

REDE COMUNIDADE SEGURA: COMO PARTICIPAR

Se você mora ou trabalha no bairro Jardim Camburi, em Vitória, e quer fazer parte do projeto "Rede Comunidade Segura", a orientação é entrar em contato com a equipe responsável da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar pelo telefone (27) 3636-7318.

Veja Também

Advogado é autuado por embriaguez após bater em carros parados em Vitória

Quadrilha acusada de torturar e matar rival no tráfico é presa na Serra

PF prende suspeito de enviar fuzis e explosivos ao ES em caminhão-cegonha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bicicleta Bairro Jardim Camburi Polícia Civil Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados