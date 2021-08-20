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Roubos em Jardim Camburi

Assaltante é preso após perseguição na Norte-Sul, entre Serra e Vitória

A bordo de um Renault Logan, o criminoso praticava assaltos em Jardim Camburi e chegou a roubar uma Fiorino antes de ser detido. Veículo foi recuperado e o homem preso foi levado para uma delegacia na Serra

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 11:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2021 às 11:55
Polícia
Após perseguirem o Logan (à direita), os agentes da Romu de Vitória localizaram a Fiorino que havia sido roubada Crédito: Divulgação/Romu
Entre a noite de quinta-feira (19) e início da madrugada desta sexta-feira (20), agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) prenderam um indivíduo durante uma perseguição na Rodovia Norte-Sul, entre Vitória e Serra. Com ele, os agentes da Guarda apreenderam produtos oriundos de assaltos, como celulares e dinheiro em espécie, e um carro roubado. Os delitos teriam sido cometidos em Jardim Camburi.

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O detido estava  no banco do carona do Renault Logan branco que, em outras três ocorrências, entrava em Jardim Camburi e retornava para o município da Serra após os crimes cometidos. O condutor foi liberado porque nada de ilícito foi encontrado com ele e o homem preso confessou ter praticado os furtos.
O Núcleo de Inteligência da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) informou à Romu que o veículo entrava em Jardim Camburi para, possivelmente, cometer assaltos. A equipe do Cerco Inteligente de Segurança identificou que um carro (Fiorino branco) havia sido roubado, à mão armada.

PERSEGUIÇÃO EM DETALHES

Na Rodovia Norte-Sul, os agentes avistaram o Logan e realizaram acompanhamento tático até realizarem a abordagem. Os guardas seguiram pela rodovia ES-010 até chegarem na avenida Eldes Scherrer Souza, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, onde um homem acabou preso. Ele portava quatro celulares e R$ 26,30 em espécie.
O detido informou aos agentes onde estava o carro roubado (Fiorino branco), e o veículo tinha duas caixas de encomendas, que estavam nele antes do roubo. O automóvel foi localizado na Rua Lavrador José Barbosa da Silva, em Chácara Parreiral, na Serra.
A ocorrência foi entregue na Delegacia Regional da Serra, em Parque Residencial Laranjeiras.

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