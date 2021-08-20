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Flagrante em  Itapuã

Mulher é assaltada em Vila Velha e luta com bandido; veja vídeo

Ação foi registrada por uma moradora de um prédio e por câmeras de segurança de um condomínio próximos ao local do assalto

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 10:42

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

20 ago 2021 às 10:42
Mulher é assaltada, reage e luta contra suspeito, que consegue fugir em Vila Velha
Mulher é assaltada, reage e luta contra suspeito, que consegue fugir em Vila Velha Crédito: Reprodução/Câmeras de videomonitoramento
Uma mulher foi assaltada por um homem de bicicleta no bairro Itapuã, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (20). A ação do bandido foi registrada em um vídeo por uma moradora de um prédio próximo. A moradora, inclusive, cita que o ladrão teria cometido outro assalto logo antes.
Nas imagens, é possível ver que ele se aproxima da mulher, tenta pegar à força algum objeto e entra em luta corporal com ela. Pessoas que passavam pela rua no momento tentam ajudar a vítima e chegam a perseguir o criminoso, que acabou conseguindo fugir. O assaltante abandona a bicicleta e continua a fuga a pé pelas ruas do bairro.
O assalto também foi registrada pelas câmeras de segurança de um condomínio próximo ao local do assalto. No vídeo, é possível ver a ação do bandido com mais detalhes. Ele se aproxima da mulher e coloca a mão no bolso dela para tirar um objeto. A mulher reage e eles entram em luta corporal. Um homem de bicicleta para e tenta ajudar a mulher, mas o criminoso consegue escapar. Veja abaixo:

MULHER RECUPEROU CELULAR

Em entrevista à reportagem da TV Gazeta, a vítima do assalto, que preferiu não se identificar, afirmou que conseguiu recuperar o celular. Ela, que é moradora do condomínio cujas câmeras gravaram a ação, contou que o criminoso abandonou o aparelho durante a fuga. Ela contou que foi a primeira vez que foi assaltada, mas que mais pessoas do bairro já foram vítimas do mesmo crime. Ela falou também que a área onde mora é bastante perigosa.
“Eu estava saindo para comprar pão e aí ele chegou atrás de mim de bicicleta, tirou o celular do meu bolso e falou ‘perdeu’. Eu olhei para o lado e bati nele, porque foi instinto. A ideia era fazer ele cair no chão. Ele caiu, a bicicleta caiu, eu caí, aí deu tempo de eu gritar. Chegou carro, chegou moto, o pessoal começou a correr atrás dele. Quando ele se viu cercado, ele tirou a arma da cintura, não sei se era de verdade. Ele tentou pegar a bicicleta, só que ele não conseguiu. Ele deixou a bicicleta para trás e saiu correndo, só que o pessoal que estava na rua viu e saiu correndo atrás dele também. Ele andou bastante, soltou o celular e foi embora. Antes de me assaltar, esse mesmo menino assaltou uma moça ali atrás. Aqui é bastante perigoso sim, acontece com frequência”, narrou.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Militar para saber mais detalhes sobre a ocorrência e se o suspeito foi identificado ou detido. A corporação, porém, informou que não foi acionada para a ocorrência.

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