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Conquista e Bairro da Penha

Com apoio de helicóptero, polícia faz operação em morros de Vitória

Um helicóptero do Notaer, o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar, prestou apoio aos agentes sobrevoando os locais

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 07:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2021 às 07:22
Viaturas da Polícia Civil na parte baixa do Morro da Conquista em Vitória
Viaturas da Polícia Civil na parte baixa do Morro da Conquista em Vitória Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Uma operação policial foi realizada nos morros da Conquista, na região de São Pedro, e também no Bairro da Penha, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (20). Agentes da Divisão de Homicídios da Polícia Civil e policias militares participam da ação, com o objetivo de prender pessoas ligadas ao tráfico de drogas e homicídios na Capital. Um helicóptero do Notaer, o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar, prestou apoio aos agentes sobrevoando os locais.
De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, policiais cercaram toda a região do Morro da Conquista e também do Bairro da Penha, para o cumprimento de três mandados de prisão e dez mandados de busca e apreensão relacionados ao tráfico de drogas e homicídios. 
Com apoio de helicóptero, polícia faz operação em morros de Vitória

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil enviou uma nota informando que realizou, na manhã dessa sexta-feira (20), uma operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão no Morro da Conquista, em Vitória. "Entretanto, por ser uma investigação sigilosa, outros detalhes não poderão ser repassados", concluiu.

Polícia realiza operação em morros de Vitória nesta sexta-feira (20)

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