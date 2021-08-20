Uma operação policial foi realizada nos morros da Conquista, na região de São Pedro, e também no Bairro da Penha, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (20). Agentes da Divisão de Homicídios da Polícia Civil e policias militares participam da ação, com o objetivo de prender pessoas ligadas ao tráfico de drogas e homicídios na Capital. Um helicóptero do Notaer, o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar, prestou apoio aos agentes sobrevoando os locais.
De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, policiais cercaram toda a região do Morro da Conquista e também do Bairro da Penha, para o cumprimento de três mandados de prisão e dez mandados de busca e apreensão relacionados ao tráfico de drogas e homicídios.
Com apoio de helicóptero, polícia faz operação em morros de Vitória
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil enviou uma nota informando que realizou, na manhã dessa sexta-feira (20), uma operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão no Morro da Conquista, em Vitória. "Entretanto, por ser uma investigação sigilosa, outros detalhes não poderão ser repassados", concluiu.