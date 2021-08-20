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Homem morreu baleado

Tiroteio assusta moradores no Morro da Piedade, em Vitória

De acordo com informações da Polícia Militar, houve um confronto entre suspeitos rivais nesta quinta-feira (19), resultando na morte de um homem

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 22:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2021 às 22:03
PM na base do Morro da Piedade, em Vitória
PM ocupa a entrada do Morro da Piedade, em Vitória Crédito: Caique Verli
Um tiroteio deixou moradores assustados por volta das 19h desta quinta-feira (19), no Morro da Piedade, em Vitória. De acordo com informações da Polícia Militar nesta sexta-feira (20), houve um confronto entre suspeitos rivais, resultando na morte de um homem.
Moradores da região, que não quiseram ter o nome revelado, informaram à reportagem da TV Gazeta que ouviram muitos tiros por volta das 19h e ficaram assustados. Ainda na noite de quinta-feira (20), policiais militares estavam na entrada do bairro após os tiros.
Em nota, a PM disse que o patrulhamento na região foi intensificado e buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado no momento do fato. A perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.
A reportagem de A Gazeta acionou a Polícia Civil, que informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. "Até o momento, nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada", disse, em nota.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", destacou.

REGIÃO FOI PALCO DE TIROTEIO RECENTEMENTE

No último dia 7, a região dos bairros Piedade e Fonte Grande, no Centro de Vitória, teve registro de disparos de arma de fogo durante a tarde, segundo relatos de pessoas que moram no entorno. Nenhum suspeito foi detido e ninguém se feriu.
Na ocasião, a Polícia Militar informou, por meio de nota, que havia sido acionada devido aos tiros e que equipes foram ao local. Como apoio às buscas, um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) também sobrevoou os morros. Imagens de A Gazeta, registradas pelo fotógrafo Fernando Madeira, mostram a movimentação:

Atualização

20/08/2021 - 2:44
Após a publicação desta matéria, a Polícia Militar informou, nesta sexta-feira (20), que houve confronto entre suspeitos rivais, resultando na morte de um homem. A Polícia Civil também enviou nota sobre o ocorrido. O texto foi atualizado com as informações.

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