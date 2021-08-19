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Violência

Homem é ferido por bala perdida em mais um tiroteio em Pinheiros

Ajudante de pedreiro trabalhava em uma obra quando foi atingido. Não é a primeira vez que município é palco de troca de tiros, situação comum na guerra do tráfico da região

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 20:19

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

19 ago 2021 às 20:19
Delegacia de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo
Delegacia de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Mais um tiroteio assustou moradores do Centro de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (19). Durante a troca de tiros, que tem sido recorrente no município, um ajudante de pedreiro — que estava trabalhando em uma obra — foi baleado. Ele foi socorrido para um hospital da cidade.
Segundo a Polícia Militar, o ajudante de pedreiro disse que estava trabalhando quando ouviu um barulho e, em seguida, começou a sentir uma queimadura, dor e sangramento na coxa direita. Baleado, ele foi socorrido por colegas e levado para um hospital da região.
O homem é mais uma vítima da violência no município. Essa não é a primeira vez que o município é palco de troca de tiros, situação comum na guerra entre criminosos rivais na região
Além dele, um empresário que mora no Centro de Pinheiros contou à polícia que estava assistindo televisão quando ouviu o barulho e percebeu que um disparo havia atingido a cozinha e quebrado alguns vidros. Apesar do susto, ninguém da casa ficou ferido.
Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Pinheiros e disse que não houve detidos. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", finalizou, por meio de nota.

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