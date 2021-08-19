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Voltando de Linhares

Servidor da Prefeitura de Colatina é detido transportando droga

Segundo a Polícia Militar, o motorista da prefeitura usava uniforme de trabalho ao transportar a droga de uma cidade para a outra, justamente para não chamar a atenção

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 18:07

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

19 ago 2021 às 18:07
Polícia Militar encontrou dogras com servidor público
Polícia Militar encontrou dogra com servidor público Crédito: Gabriela Fardin
Um motorista da Prefeitura de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foi detido transportando droga durante o horário de expediente, na manhã desta quinta-feira (19). Ele estava voltando de Linhares com outras duas pessoas em um carro particular. Além do servidor público, um sobrinho dele e outra homem que estava no veículo também foram levados para a delegacia. Os nomes dos suspeitos não foram informados pela polícia.
Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava com R$ 900 em dinheiro e quase 1 kg de maconha. A PM informou que o servidor da prefeitura usava uniforme de trabalho ao transportar a droga de uma cidade para a outra, justamente para não chamar a atenção. “A informação que tivemos era que ele usava essa condição de servidor, desse disfarce, para facilitar o tráfico e não ser pego”, contou o cabo Tresman.
Servidor da Prefeitura de Colatina foi preso
Material apreendido pela PM com servidor público de Colatina Crédito: Polícia Militar / Divulgação
Além do motorista, um sobrinho dele e outro homem, que também estavam no carro, foram levados para a delegacia. Os dois homens que estavam no carro com o servidor público já possuem passagem pela polícia por envolvimento com drogas e outros crimes. A Polícia Civil foi demandada sobre a autuação dos suspeitos e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.
De acordo com o cabo Tresman, a Polícia Militar já vinha recebendo denúncias sobre a conduta do motorista, indicando que ele já teria transportado drogas em veículos da Prefeitura de Colatina. “As denúncias que recebemos davam conta de que ele utilizava carros oficiais da prefeitura para fazer o transporte, mas nunca conseguimos abordá-lo e fazer apreensão em carros oficiais”, explicou o militar.
Em nota, a Prefeitura de Colatina informou que tomou conhecimento do fato pela imprensa e disse que aguarda a conclusão do Inquérito Policial para proceder com a abertura do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o servidor.

OUTROS FUNCIONÁRIOS PRESOS COM DROGAS

Em um ano, essa é a terceira vez que servidores da Prefeitura de Colatina são presos por envolvimento com drogas. Em agosto de 2020, um rapaz de 22 anos foi preso em casa no momento em que recebia maconha, enviada de São Paulo pelos Correios. Ele trabalhava na Secretaria Municipal de Obras.
Já em abril deste ano, uma estagiária da Secretaria Municipal de Assistência Social foi presa em flagrante com uma grande quantidade de maconha na mochila. Ela buscava a droga no interior do município, fora do horário de trabalho. Na época, a prefeitura encerrou o contrato com a estagiária.

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