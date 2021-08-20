Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Homem é encontrado morto com marcas de tiro calibre 12 em Vitória

Corpo foi recolhido no Beco Eunice Vasconcellos, no Morro da Fonte Grande, na noite desta quinta-feira (19). Com ele, a polícia recolheu uma arma e também um radiocomunicador

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 08:51

Publicado em 

20 ago 2021 às 08:51
Reprodução
Policiais recolheram o corpo da vítima no Morro da Fonte Grande, em Vitória Crédito: Reprodução
Um homem foi encontrado morto e com marca de tiros calibre 12, no Beco Eunice Vasconcellos, no Morro da Fonte Grande, em Vitória, na noite desta quinta-feira (19). No mesmo dia, por volta das 19h30, um tiroteio foi registrado no Morro da Piedade, bairro vizinho de onde o corpo foi encontrado. A Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar se o crime ocorreu nesta troca de tiros ou no confronto com a polícia.
A pessoa encontrada morta não foi identificada e o corpo foi recolhido para o Departamento Médico Legal (DML).

OPERAÇÃO EM VITÓRIA

Na manhã desta sexta (20), com o apoio do Notaer, policiais da Divisão de Homicídios realizaram uma operação na região do Morro da Conquista e outros bairros de Vitória.
De acordo com os policiais que participam da ação, pelo menos dez pessoas procuradas por envolvimento com o tráfico de drogas e também homicídios na capital. A Polícia Militar também atua na operação desta manhã, e atua no cumprimento dos mandatos no Bairro da Penha.

POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Veja Também

Com apoio de helicóptero, polícia faz operação em morros de Vitória

Pelo menos 6 falsos médicos participaram de esquema de fraude para obter diploma

Briga por comida termina em morte em presídio de Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados