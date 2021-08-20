Homem é encontrado morto com marcas de tiro calibre 12 em Vitória

Policiais recolheram o corpo da vítima no Morro da Fonte Grande, em Vitória Crédito: Reprodução

Um homem foi encontrado morto e com marca de tiros calibre 12, no Beco Eunice Vasconcellos, no Morro da Fonte Grande, em Vitória , na noite desta quinta-feira (19). No mesmo dia, por volta das 19h30, um tiroteio foi registrado no Morro da Piedade , bairro vizinho de onde o corpo foi encontrado. A Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar se o crime ocorreu nesta troca de tiros ou no confronto com a polícia.

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A pessoa encontrada morta não foi identificada e o corpo foi recolhido para o Departamento Médico Legal (DML).

OPERAÇÃO EM VITÓRIA

De acordo com os policiais que participam da ação, pelo menos dez pessoas procuradas por envolvimento com o tráfico de drogas e também homicídios na capital. A Polícia Militar também atua na operação desta manhã, e atua no cumprimento dos mandatos no Bairro da Penha.

POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.