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Complexo de Xuri

Briga por comida termina em morte em presídio de Vila Velha

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça, o corpo de um detento foi encontrado em cela nesta quinta-feira (19) e uma sindicância será aberta para apurar o caso

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 22:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2021 às 22:24
Detento foi encontrado morto em cela da Penitenciária Estadual de Vila Velha 5
Detento foi encontrado morto em cela da Penitenciária Estadual de Vila Velha 5 Crédito: Caique Verli
Um detento foi encontrado morto em uma cela da Penitenciária Estadual de Vila Velha 5, Complexo de Xuri, nesta quinta-feira (19). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que acionou as autoridades policiais para investigar o ocorrido e vai abrir uma sindicância para apurar o caso. Uma equipe do Departamento Médico Legal (DML) foi ao presídio para retirar o corpo no início da noite.
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, administração do presídio acionou a Polícia Civil, que informou que quatro colegas de cela da vítima confessaram o crime. Eles usaram um lençol para estrangular o preso e contaram que a motivação do assassinato foi um desentendimento por comida.
Os quatro presos que mataram o colega foram ouvidos no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória.

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