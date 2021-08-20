Briga por comida termina em morte em presídio de Vila Velha

Um detento foi encontrado morto em uma cela da Penitenciária Estadual de Vila Velha 5, Complexo de Xuri, nesta quinta-feira (19). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que acionou as autoridades policiais para investigar o ocorrido e vai abrir uma sindicância para apurar o caso. Uma equipe do Departamento Médico Legal (DML) foi ao presídio para retirar o corpo no início da noite.
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, administração do presídio acionou a Polícia Civil, que informou que quatro colegas de cela da vítima confessaram o crime. Eles usaram um lençol para estrangular o preso e contaram que a motivação do assassinato foi um desentendimento por comida.
Os quatro presos que mataram o colega foram ouvidos no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória.