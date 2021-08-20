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Confronto em Primeiro de Maio

Vila Velha: após tiroteio, PM realiza operação na Grande Santa Rita

Segundo a PM, foi reforçado o policiamento nas comunidades da região após confronto entre criminosos armados em Primeiro de Maio, em que moradores ficaram reféns do medo

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 20:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2021 às 20:39
Bairro Primeiro de Maio foi refém de bandidos na última quinta-feira (20); Coronel Douglas Caus fala nesta sexta (20) sobre operação realizada na região
Bairro Primeiro de Maio foi refém de bandidos na última quinta-feira (20); Coronel Douglas Caus fala nesta sexta (20) sobre operação realizada na região Crédito: Reprodução / Fernando Madeira
Um dia após um intenso tiroteio registrado em plena luz do dia no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, que deixou moradores assustados, a Polícia Militar realiza, na noite desta sexta-feira (20), uma operação na região de Grande Santa Rita — que engloba bairros da região onde o confronto foi registrado.
A PM informou que reforçou o policiamento nessas comunidades após o confronto entre criminosos armados ocorrido em Primeiro de Maio. Segundo a corporação, apesar do susto, não houve registro de feridos, mas moradores ficaram reféns do medo na região. Até a noite de quinta-feira, ninguém havia sido preso.
Imagens gravadas no momento do tiroteio mostram um homem correndo — parecendo segurar uma arma. Também é possível ouvir o barulho dos disparos. Veja o vídeo:
Durante entrevista à TV Gazeta na noite desta sexta-feira (20), o comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Douglas Caus, afirmou que uma tropa especializada participa da operação na Grande Santa Rita.
"A tropa está fazendo abordagem a indivíduos suspeitos e verificando automóveis que podem estar trafegando dentro daqueles bairros transportando armas e drogas. ", disse.
"A tropa é especializada porque a possibilidade de haver enfrentamento é muito alta. Independente da área, não vamos recuar"
Coronel Douglas Caus - Comandante-geral da PM

CORONEL MANDA RECADO PARA CRIMINOSOS

Questionado sobre qual é o recado que quer deixar para os bandidos que aterrorizam a região de Grande Santa Rita, em Vila Velha, o coronel Caus afirmou: "O recado é que a PM vai enfrentá-los onde eles estiverem, em via pública, para garantir o direito de ir e vir da população".
"Iremos fazer de tudo para identificar esses indivíduos e, posteriormente, com mandados de busca e apreensão, entrar nesses locais para prendê-los"
Coronel Douglas Caus - Comandante-geral da PM
O comandante-geral da PM reiterou que as operações são orientadas pelos serviços de inteligência da polícia, mas afirmou que a colaboração dos moradores é importante. Denúncias anônimas podem ser feitas através do Disque-Denúncia, no 181.

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