Vila Velha: após tiroteio, PM realiza operação na Grande Santa Rita

Um dia após um intenso tiroteio registrado em plena luz do dia no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, que deixou moradores assustados, a Polícia Militar realiza, na noite desta sexta-feira (20), uma operação na região de Grande Santa Rita — que engloba bairros da região onde o confronto foi registrado.
A PM informou que reforçou o policiamento nessas comunidades após o confronto entre criminosos armados ocorrido em Primeiro de Maio. Segundo a corporação, apesar do susto, não houve registro de feridos, mas moradores ficaram reféns do medo na região. Até a noite de quinta-feira, ninguém havia sido preso.
Imagens gravadas no momento do tiroteio mostram um homem correndo — parecendo segurar uma arma. Também é possível ouvir o barulho dos disparos. Veja o vídeo:
Durante entrevista à TV Gazeta na noite desta sexta-feira (20), o comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Douglas Caus, afirmou que uma tropa especializada participa da operação na Grande Santa Rita.
"A tropa está fazendo abordagem a indivíduos suspeitos e verificando automóveis que podem estar trafegando dentro daqueles bairros transportando armas e drogas. ", disse.
"A tropa é especializada porque a possibilidade de haver enfrentamento é muito alta. Independente da área, não vamos recuar"
CORONEL MANDA RECADO PARA CRIMINOSOS
Questionado sobre qual é o recado que quer deixar para os bandidos que aterrorizam a região de Grande Santa Rita, em Vila Velha, o coronel Caus afirmou: "O recado é que a PM vai enfrentá-los onde eles estiverem, em via pública, para garantir o direito de ir e vir da população".
"Iremos fazer de tudo para identificar esses indivíduos e, posteriormente, com mandados de busca e apreensão, entrar nesses locais para prendê-los"
O comandante-geral da PM reiterou que as operações são orientadas pelos serviços de inteligência da polícia, mas afirmou que a colaboração dos moradores é importante. Denúncias anônimas podem ser feitas através do Disque-Denúncia, no 181.