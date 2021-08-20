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Em Jardim Limoeiro

Homem é encontrado morto em porta-malas de carro na Serra

A PM afirmou que recebeu a informação de que um homem estava sendo espancado por cinco suspeitos, mas, no local, encontrou apenas o corpo da vítima nesta sexta-feira (20)

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 15:13

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

20 ago 2021 às 15:13
Homem foi encontrado morto dentro de porta-malas na Serra
Homem foi encontrado morto no porta-malas na Serra Crédito: Leitor de A Gazeta
Um homem foi encontrado morto no porta-malas de um carro no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na manhã desta sexta-feira (20). A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 9h, com informações de que a vítima estaria sendo espancada por cinco suspeitos. Após chegarem ao local, os militares encontraram apenas o corpo do homem, já sem vida.
Segundo a PM, nenhum suspeito foi identificado ou localizado até o momento. A corporação também explicou que desconhece a motivação para o crime e disse que acionou a perícia da Polícia Civil.
Um carrinho de mão ensanguentado também foi encontrado no local onde o corpo foi achado
Um carrinho de mão ensanguentado também foi encontrado no local onde o corpo foi achado Crédito: Leitor de A Gazeta
Por nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. A corporação reiterou que, até o momento, ninguém foi detido e explicou que mais informações não serão divulgadas no momento para não interferir na apuração dos fatos.
A PC disse ainda que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e onde será feito o exame cadavéricos que apontará a causa da morte.

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