Homem é encontrado morto em porta-malas de carro na Serra

Um carrinho de mão ensanguentado também foi encontrado no local onde o corpo foi achado

Por nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. A corporação reiterou que, até o momento, ninguém foi detido e explicou que mais informações não serão divulgadas no momento para não interferir na apuração dos fatos.