Homem é encontrado morto em porta-malas de carro na Serra

Um homem foi encontrado morto no porta-malas de um carro no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na manhã desta sexta-feira (20). A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 9h, com informações de que a vítima estaria sendo espancada por cinco suspeitos. Após chegarem ao local, os militares encontraram apenas o corpo do homem, já sem vida.
Segundo a PM, nenhum suspeito foi identificado ou localizado até o momento. A corporação também explicou que desconhece a motivação para o crime e disse que acionou a perícia da Polícia Civil.
Por nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. A corporação reiterou que, até o momento, ninguém foi detido e explicou que mais informações não serão divulgadas no momento para não interferir na apuração dos fatos.
A PC disse ainda que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e onde será feito o exame cadavéricos que apontará a causa da morte.