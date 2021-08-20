Jovem relata à Polícia Militar que foi sequestrado em Alegre

Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

Um jovem de 19 anos contou à Polícia Militar que foi ameaçado e sequestrado por dois homens em um carro, na noite desta quinta-feira (19) em Alegre , na Região do Caparaó. Segundo o relato da vítima aos militares, os bandidos estavam armados e, após as ameaças, o liberaram na cidade.

Após buscas entre o distrito de Celina e Guaçuí, ninguém foi encontrado. Ao retornar para Alegre, a polícia recebeu a informação de que a vítima já teria sido libertada pelos sequestradores.

De acordo com o registro policial, o caso aconteceu por volta das 20h50, na Rua 13 de Maio. A polícia foi acionada por testemunhas que contaram que a vítima havia sido levada pelos criminosos em um Fiat Palio, de cor prata, e seguiu sentido Guaçuí.

O rapaz contou que o motorista usava máscara branca e o carona, vestindo uma camisa do Barcelona, não usava máscara, porém não reconheceu os suspeitos. Ele disse ainda aos policiais que eles faziam ameaças de morte e pediam para dizer quem eram "os caras". O rapaz afirmou que não sabia do que estavam falando, que era de Cachoeiro de Itapemirim e está morando há pouco tempo em Alegre.

Depois disso, os sequestradores o libertaram em Alegre. Os policiais militares orientaram a vítima a procurar a delegacia, caso conseguisse mais informações que pudessem levar aos suspeitos.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que é necessário que o caso seja formalizado em uma delegacia para que haja investigação, e para verificar a tramitação é necessário que a demanda informe o número do boletim de ocorrência registrado pela vítima na delegacia.