Suspeito de intermediar morte de ativista no ES tem liberdade concedida

Um dos suspeitos de intermediar a morte do ativista Jonas Soprani, em Linhares, Norte do Espírito Santo, teve a liberdade provisória concedida nesta quinta-feira (19). A informação é do delegado responsável pela investigação, Tiago Cavalcante. Cosme Damasceno é apontado como o motorista que conduziu os executores até o local do crime.
Cavalcante afirmou que ele pode ser solto a qualquer momento. Mas, até a manhã deste sábado-feira (20), Tiago permanecia no Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, segundo nota atualizada da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
À reportagem da TV Gazeta Norte, o delegado explicou que a prorrogação da prisão temporária de Cosme foi não foi pedida. “A prisão dele venceu nesta quinta. Eu não vejo os requisitos para pedir a prisão, acredito que ele não vá destruir provas, influenciar testemunhas. Ele já colaborou com as investigações”, salienta.
PRISÃO DE VEREADOR PRORROGADA
Já a prisão temporária do vereador Waldeir de Freitas (PTB) ainda não venceu, mas teve o pedido para ser prorrogada pela polícia. “Ele pode colocar em risco a vida de algumas testemunhas, inclusive influir, convencê-las, usar o poder econômico para mudar declarações”, explica Cavalcante.
Ainda segundo o delegado, a prorrogação da prisão temporária não a transforma em preventiva, que só é determinada quando o inquérito é finalizado.
ENVOLVIDOS NO CRIME
- Waldeir de Freitas (PTB): o vereador é apontado como o mandante do crime. O parlamentar teria encomendado a morte do ativista porque este teria documentos que poderiam prejudicá-lo.
- Josenilton: assessor parlamentar de Waldeir de Freitas, foi preso nesta quinta-feira (12) suspeito de intermediar o contato do vereador com os atiradores.
- Cosme Damasceno: também é suspeito de ter intermediado o crime. As investigações mostram que ele procurou traficantes para atirarem em Jonas e ainda conduziu o veículo com os executores. Um traficante não realizou a empreitada, mas indicou quem faria.
- José Natalino (Baiano): um dos atiradores.
- Jhulian Harlei Alves de Souza (Dudu): um dos atiradores. Morreu em confronto com policiais militares no mês de julho, no bairro Shell.
- Jonas da Silva Soprani: a vítima - assassinado a tiros na noite do dia 23 de junho, em um bar do bairro Novo Horizonte. Era conhecido no município pela atuação na política. Em um perfil nas redes sociais, postava vídeos em que dizia fiscalizar o trabalho da prefeitura e da Câmara Municipal. Em 2020, foi candidato a vereador pelo PSB, teve 57 votos e não foi eleito.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte