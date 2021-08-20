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Crime em Linhares

Suspeito de intermediar morte de ativista no ES tem liberdade concedida

Delegado diz que não vê requisitos para pedir a prorrogação da prisão temporária de Cosme Damasceno, que venceu nesta quinta. Ele é apontado como o motorista que conduziu os executores de Jonas Soprani até o local do crime

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 11:42

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 ago 2021 às 11:42
Cosme Damasceno Crédito: TV Gazeta Norte / Montagem A Gazeta
Um dos suspeitos de intermediar a morte do ativista Jonas Soprani, em LinharesNorte do Espírito Santo, teve a liberdade provisória concedida nesta quinta-feira (19). A informação é do delegado responsável pela investigação, Tiago Cavalcante. Cosme Damasceno é apontado como o motorista que conduziu os executores até o local do crime.
Cavalcante afirmou que ele pode ser solto a qualquer momento. Mas, até a manhã deste sábado-feira (20), Tiago permanecia no Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, segundo nota atualizada da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus)
À reportagem da TV Gazeta Norte, o delegado explicou que a prorrogação da prisão temporária de Cosme foi não foi pedida. “A prisão dele venceu nesta quinta. Eu não vejo os requisitos para pedir a prisão, acredito que ele não vá destruir provas, influenciar testemunhas. Ele já colaborou com as investigações”, salienta.

PRISÃO DE VEREADOR PRORROGADA

Já a prisão temporária do vereador Waldeir de Freitas (PTB) ainda não venceu, mas teve o pedido para ser prorrogada pela polícia. “Ele pode colocar em risco a vida de algumas testemunhas, inclusive influir, convencê-las, usar o poder econômico para mudar declarações”, explica Cavalcante.
Ainda segundo o delegado, a prorrogação da prisão temporária não a transforma em preventiva, que só é determinada quando o inquérito é finalizado.
Execução de ativista em Linhares: infográfico mostra teia do crime
Execução de ativista em Linhares: infográfico mostra teia do crime Crédito: Infográfico A Gazeta

ENVOLVIDOS NO CRIME

*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

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